Partijleider Simons (BIJ1) steunt schorsing van Quinsy Gario

Partijleider en Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) heeft zich in een toespraak op de ledenvergadering van BIJ1 achter het besluit van het partijbestuur geschaard om Quinsy Gario, de nummer twee van de kandidatenlijst, te schorsen als lid. Simons verontschuldigde zich aan degenen die zich onveilig voelden door gedrag van partijprominent Quinsy Gario. Simons zei het zich aan te rekenen dat er te weinig is gedaan met waarschuwingen over Gario, toen hij toetrad tot de partij. „Omdat BIJ1 gelooft dat je niet kunt oordelen op basis van gefluister in de wandelgangen, hebben we die niet serieus genoeg genomen. Dat reken ik mijzelf het meeste aan. En dat spijt mij.”

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag, die niet toegankelijk was voor journalisten, zorgde de zaak rondom Gario voor grote onderlinge spanning. De acteur en antiracismeactivist raakte in opspraak na meldingen over zijn gedrag ten opzichte van medewerkers binnen de partij, waarop het partijbestuur een procedure in gang heeft gezet om zijn lidmaatschap op te zeggen. Er kan geen sprake zijn van een royement zolang Gario nog niet heeft gereageerd.

Nadat de partijtop klachten ontving over het gedrag van Gario, dat ze nu „toxisch” noemt, werd een externe partij ingehuurd om onderzoek uit te voeren. Op 1 juli werden de conclusies met het bestuur gedeeld, schrijft de partij op Twitter. Het onderzoeksbureau constateerde dat Gario zijn zin doordreef, manipulatief gedrag vertoonde, stookte, disrespectvol in de omgang was, groepsdruk creëerde, mensen voor het blok zette, wegliep en niet openstond voor discussies. Het bestuur zegt dat hij meerdere malen is uitgenodigd om het rapport en later zijn royeren te bespreken, maar dat hij hier nooit op is ingegaan.

Gario zelf zei in een interview met de Volkskrant dat hij niet op de verzoeken van het bestuur reageert omdat hij het rapport liever zelf ontvangt „om het rustig door te lezen”, in plaats van het te laten toelichten in een gesprek. Volgens het bestuur is dat om juridische redenen niet mogelijk. Verder vindt de kunstenaar en antiracismeactivist dat hij niet is gehoord door de externe onderzoekers.

Onrust in de partij

De kwestie zorgt voor grote opschudding in de partij. Sommige sympathisanten vinden dat de partij steeds minder divers wordt, dat witte mensen te veel invloed krijgen. En dat „zwarte bestuursleden werden geroyeerd door witte mensen”, schrijft oud-bestuurslid Manju Reijmer over de kwestie op Twitter.

Het bestuur wil de klachten vanuit de partijleden serieus nemen. „[Quinsy] is iemand die zich durft uit te spreken”, zegt BIJ1-voorzitter Jursica Mills tegen NRC. „Ik houd daar zelf ook van. Maar BIJ1 is óók de partij van mensen die minder hun stem laten horen, mensen die zachtjes dingen in je oor fluisteren. [...] En de signalen over Gario zijn afgegeven door niet-witte mensen.”

