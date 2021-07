Opnieuw spoelen auto’s door de straten na noodweer in België

In delen van Wallonië is opnieuw flinke wateroverlast door zware regenval. In de plaats Dinant, in de provincie Namen, worden auto’s door een kolkende waterstroom door de straten gesleept, melden Belgische media.

In de stad Namen moest een aantal woningen worden ontruimd nadat een muur was ingestort bij een aardverschuiving. Brandweer ter plaatse moet voorzichtig te werk gaan om nieuwe instortingen te voorkomen, meldt de VRT.

Bij overstromingen door extreme regenval vielen een week geleden 36 Belgische doden. Er wordt nog naar elf vermisten gezocht, aldus de Belgische autoriteiten zaterdag. In de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is het dodental zaterdag bijgesteld naar 132. Ook daar werden zaterdag opnieuw zware regenval verwacht, meldt het Duitse dagblad Bild. In de dorpen Schuld, Insul, Dümpelfeld en Bad Neuenahr kunnen inwoners met bussen naar een veilige plek worden gebracht.

In Nederland worden eveneens stevige onweersbuien verwacht, zij het niet zo zwaar als die in België. Met name in het noorden en oosten van het land verwacht het KNMI stevige regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven voor de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, evenals Zeeland en Noord-Brabant. Zondag zijn er in het hele land zware regenbuien mogelijk.