Nederlandse roeiers twee-zonder naar halve finale

Paulis en Keijser steken in uitstekende vorm. Ze roeiden begin vorige maand nog een wereldrecord (6.43,79). Paulis en Keijser waren in hun serie ruim 3 seconden sneller dan het Canadese koppel, dat als tweede eindigde. Jill Moffatt en Jenniffer Casson plaatsten zich met die klassering ook voor de halve eindstrijd.

De Nederlandse roeiers in de twee-zonder hebben zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek eindigden als tweede in hun serie op de Sea Forest Waterway in Tokio, achter de Roemenen Marius Cozmiuc en Ciprian Tudosa.

De redactie van NRC houdt tijdens de Olympische Spelen van Tokio dagelijks de uitslagen en belangrijkste ontwikkelingen bij. In de afgelopen dagen was al de aanvang van sommige toernooien, zoals van het vrouwenvoetbal, met een duizelingwekkende 10-3 winst voor Oranje en verrassend verlies van de Amerikaanse ploeg. Sommige andere sporters van Team NL hadden minder plezierige dagen door positieve coronatests – zij zagen hun deelname op het laatste moment stranden, testten positief in Tokio of moesten hun vlucht naar Tokio verzetten.

Hieronder het toernooiprogramma van het Nederlandse equipe: