Miedema scoort er een meer dan Marta, maar Nederland en Brazilië spelen gelijk

Met de nodige moeite hebben de Nederlandse voetbalsters er in hun tweede groepwedstrijd op de Olympische Spelen, zaterdag, een gelijkspel uitgesleept. Het open duel tegen de mondiale nummer zeven in het Miyagi Stadium in Rifu eindigde in 3-3.

In de eerste helft waren de ploegen redelijk in evenwicht, zij het dat Nederland aan het eind steeds meer onder druk kwam te staan en in de extra tijd van geluk mocht spreken dat een kopbal van middenvelder Rafaelle net naast ging. Verdediger Stefanie van der Gragt gaf meerdere corners weg. Met name op de watervlugge uitblinker Debinha kreeg zij niet echt vat.

Wel was het Nederland dat al in de derde minuut op voorsprong kwam, via een doelpunt van spits Vivianne Miedema, die fraai wegdraaide bij de Braziliaanse verdedigster Érika. Maar in de zestiende minuut kwam Brazilië met wat geluk op gelijke hoogte, toen Debinha een bal voor de voeten kreeg via Van der Gragt. Lieke Martens had de 2-1 een paar minuten later op de schoen, maar schoot de bal wat gehaast naast.

In de tweede helft werd het alsnog snel 2-1, via een kopbal van Miedema, na een voorzet van Daniëlle van de Donk. Maar ook nu weer volgde al snel de gelijkmaker, via een strafschop van Marta, na een overtreding van Van der Gragt. De Brazilianen voelden zich gesterkt, en toen Aniek Nouwen na ruim een uur spelen een klungelige terugspeelbal gaf op keeper Sari van Veenendaal, tikte spits Ludmila behendig in: 3-2.

De Braziliaanse voetbalvrouwen zijn wat ouder. Maar onderschat hen niet

Misschien wel het mooiste doelpunt voor Nederland kwam van verdediger Dominique Janssen, die door de afwezigheid van de geblesseerde Sherida Spitse een vrije trap voor haar rekening nam. Koel en strak schoot ze een kwartier voor tijd in de kruising, tot verbazing, zo leek het, van coach Sarina Wiegman.

Voor de wedstrijd zei Wiegman dat zij „al naar gelang het wedstrijdbeeld” kon leven met een gelijkspel tegen de ploeg die de afgelopen vijfentwintig jaar nog nooit bij de Spelen ontbrak. De monsterscore tegen Zambia (10-3) in het eerste groepsduel was geen goede graadmeter voor de rest van het toernooi, zei ze. Maar al bij al was Wiegman tevreden, en dat zal na de wedstrijd tegen Brazilië niet anders zijn, al was Nederland defensief ook nu weer kwetsbaar.

Zondag reist Nederland per bus en trein naar Yokohama, waar de ploeg dinsdag het laatste groepsduel speelt, tegen China. Dat land speelde zaterdag gelijk tegen Zambia: 4-4. Na haar drie goals tegen Nederland scoorde de Zambiaanse spits Barbra Banda er opnieuw drie. Banda staat op gelijke hoogte met Vivianne Miedema, die na twee wedstrijden ook op zes doelpunten staat.