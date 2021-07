Epke Zonderland beëindigt turncarrière in Tokio

Turner Epke Zonderland heeft zaterdag een punt gezet achter zijn carrière als topsporter. De 35-jarige Zonderland, die in 2012 olympisch kampioen werd aan de rekstok, slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de finale van zijn specialisme op de Spelen in Tokio.

Tegenover de NOS laat Zonderland weten dat hij direct na zijn oefening nog wel even het gevoel had dat er meer in zat, een WK-kwalificatie bijvoorbeeld. Later kwam hij daarop terug, en gaf in een interview met de NOS aan dat hij stopt als topsporter. „Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet.”

Zonderland had al enkele keren voor de Spelen aangegeven dat de kans groot was dat dit zijn laatste wedstrijddagen waren; „het lichaam is op”, zei hij daarover.

Naast zijn olympische titel van 2012 stond hij in Beijing (2008) en Rio de Janeiro (2016) ook in de finale. In 2018 werd hij voor de derde keer wereldkampioen aan de rekstok.

