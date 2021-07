Eerste bezoek van president Xi Jinping aan Tibet

De Chinese president Xi Jinping heeft donderdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Tibet, een regio die officieel bij China hoort en waar de regering haar controle wil uitbreiden. Dat meldden staatsmedia op vrijdagavond. Het was de eerste keer dat Xi in deze functie naar de Tibetaanse Autonome Regio reisde, als vicepresident kwam hij er tien jaar geleden al eens. De president feliciteerde Tibet met het ‘70-jarig bestaan’; in 1951 werd Tibet ingelijfd door China nadat het leger de regio was binnengevallen. China verwijst ernaar als „de vreedzame bevrijding van Tibet”.

Dit soort presidentiële bezoeken komt niet vaak voor; de laatste keer dat een Chinese president het gebied aandeed was in 1990. De controle over de boeddhistische kloosters en het onderwijs in het Tibetaanse gebied wordt door de Chinese autoriteiten steeds verder uitgebreid. Openbare tegenstanders van het beleid kregen lange gevangenisstraffen. Volgens China probeert de verkozen en verbannen Tibetaanse regering het gebied onafhankelijk te verklaren. Ook de dalai lama, geestelijk leider van de Tibetanen, wordt hiervan beschuldigd.

Xi ging tijdens zijn bezoek langs verschillende belangrijke locaties in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, schrijven staatsmedia. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua bracht Xi een bezoek aan de regio om meer te leren over de oude stad en de „bescherming van de Tibetaanse cultuur”.

