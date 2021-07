Horecapersoneel in Eindhoven demonstreert tegen strenge handhaving coronamaatregelen

Eindhovens horecapersoneel demonstreert tegen strenge handhaving coronamaatregelen

Op het Stadhuisplein in Eindhoven verzamelden zich op vrijdagavond „tientallen” horecaondernemers en -medewerkers om te protesteren tegen de volgens hen te strenge handhaving van de coronamaatregelen in de stad. Dat meldt de politie Oost-Brabant zaterdag. De aanleiding van het protest was de voorlopige sluiting van twee Eindhovense restaurants, nadat boa’s hadden gezien hoe het personeel van de ondernemingen na de verplichte sluitingstijd van middernacht op het terras zat.

Op foto’s van de demonstratie die op sociale media gedeeld werden, is te zien hoe de aanwezigen meubels van hun terrassen hadden meegenomen om op te zitten, terwijl ze samen iets drinken. Een „ludiek protest” noemt de woordvoerder van de lokale ondernemersvereniging Youri de Bok de bijeenkomst tegenover het Eindhovens Dagblad. „Als we al niet eens meer een sigaretje en drankje na sluitingstijd op ons eigen terras mogen doen, dan is het wel klaar hoor.”