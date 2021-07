Wit-Rusland dreigt journalistenbond met sluiting

In Wit-Rusland, waar media al zwaar onder druk staan, dreigt het ministerie van Justitie nu de grootste journalistenvakbond BAJ (1.204 leden) te sluiten. Het ministerie heeft de hoogste rechter gevraagd sluiting goed te keuren, omdat de bond geen correct huurcontract kan tonen. Het verweer van de bond: dat kunnen we niet omdat we sinds een politie-razzia ons eigen kantoor niet meer in mogen. Afgelopen twee weken zijn er invallen geweest bij 67 journalisten en media.