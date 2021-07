‘We hopen dat we dit leven nog lang volhouden’

Henk: „Hoewel ik zo’n beetje de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, zie ik nog geen directe einddatum voor mijn werkzame leven. Ik noem mijzelf ‘marskramer in frisse ideeën’. Dat klinkt leuker dan consultant of coach. Ik help opdrachtgevers bij innovatietrajecten en doe dat in de vorm van workshops en brainstorms waarin zij iets nieuws verzinnen. Ik begeleid hen bij dat denkproces. Dat werk is nog te leuk om ermee te stoppen. Al werk ik niet meer fulltime, hoor. Soms maar één of twee dagen per week.”

In het kort Henk Korevaar (67) en Jacqueline Kortekaas (61) wonen in Nederhorst den Berg. Henk is zelfstandig ondernemer. Hij begeleidt teams bij innovatietrajecten. Jacqueline was werkzaam als hoofd personeelszaken bij diverse organisaties en bedrijven. Ze is twee jaar geleden gestopt met werken en is nu rondleider bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Daar is ze onder meer betrokken bij de opzet van een programma voor blinden en slechtzienden (Op de tast bij Beeld en Geluid). Hun belangrijkste activiteit is nu een rondje Nederland lopen, waarbij ze geld doneren aan het KWF. Hun inkomen ligt op circa twee keer modaal.

Jacqueline: „Henk neemt alleen nog werk aan dat hij leuk vindt.”

Henk: „Vóór corona reisde ik regelmatig naar klanten in het buitenland, vooral in Canada en Engeland, en was ik ook in Nederland veel onderweg. Nu werk ik al bijna anderhalf jaar online, vanuit mijn kantoortje aan huis. Soms spreek ik per Zoom zevenhonderd mensen toe. Maar ik ga niet meer actief op zoek naar klanten, dus het werk zal wel langzaam ophouden.”

Jacqueline: „Ik ben heel lang hr-manager geweest, onder andere bij omroepen en in de auto-industrie. Zo’n twee jaar geleden was ik wel klaar met werken. Het werk als hoofd P&O, hoe leuk ook, geeft toch veel stress. Nu doe ik vrijwilligerswerk bij het Instituut voor Beeld en Geluid, als rondleider. Werk ik toch weer in de omroepwereld.”

Rondje Nederland

Jacqueline: „Omdat we het afgelopen jaar niet konden reizen, lopen we sinds oktober 2020 bij wijze van vakantie een rondje Nederland. Ik heb veel gewandeld met vriendinnen.”

Henk: „We wandelen twee weken, weer of geen weer, en nemen dan een week rust. En omdat je via Zoom of Teams overal kunt werken, gaat het werk soms mee op de wandeltocht…”

Jacqueline: „We vinden onszelf soms wel bikkels, als we met tegenwind en regen over een dijk lopen bijvoorbeeld.”

Henk: „Het is een vorm van verslaving. Ook omdat we voor elke afgelegde kilometer ieder een euro doneren aan het KWF. Als vrienden een traject met ons meelopen, moeten ze ook een euro doneren. Op de site van het KWF hebben we een eigen pagina. Op dit moment staat de teller op 4.104 euro, na 72 wandeldagen en 940 kilometer.”

Jacqueline: „We waren vorige week in Valkenburg, maar door de overstromingen zijn we maar even gestopt met lopen. Op 22-02-2022 willen we klaar zijn met ons rondje. Al willen we daarna nog wel de Waddeneilanden doen.”

Henk: „Of we gaan het rondje andersom maken, dan zien we Friesland eens in de zomer.”

Jacqueline: „Het is echt een avontuur met z’n tweeën. We houden van nieuwe dingen ontdekken. We zijn op prachtige plekken geweest, het is echt een aanrader. En mooi dat we dit fysiek nog kunnen.”

Henk: „Misschien ga ik in november weer naar Canada. In dat land komen Jacqueline en ik erg graag. Zakentrips combineren we dan met een vakantie. Maar ik ga niet meer zoveel reizen als voorheen. Ook niet privé. We hebben samen al veel van de wereld gezien. We zijn geen duurzaamheidsfanaten, maar als we een bijdrage aan het klimaat kunnen leveren, zullen we dat niet nalaten.”

Jacqueline: „Alleen zouden we Canada graag nog eens van oost naar west willen doorkruisen. Maar voorlopig heb ik nog wel aarzelingen over vliegvakanties. We gaan eerst per trein naar Parijs, om daar met tien vrienden en een gids begraafplaatsen te bezoeken. Onbekend Parijs, weer eens wat anders.”

Tafel van Acht

Henk: „Geld geven we vooral uit aan eten en drinken. We koken allebei graag. Dat heb ik geleerd van Jacqueline.”

Jacqueline: „We gaan weleens uit eten, maar meestal koken we zelf.”

Henk: „Verder geven we nu natuurlijk het nodige geld uit aan B&B’s tijdens ons rondje Nederland. De prijzen stijgen, merken we, nu het land weer opengaat.”

Jacqueline: „We houden allebei van dingen doen met vrienden. We hebben bijvoorbeeld de Tafel van Acht bedacht: dan nodigen we drie echtparen uit die wij allemaal kennen, maar die elkaar niet kennen. De Tafel heeft een thema, zoals de Leestafel of de Muziektafel. We koken dan voor hen en tijdens de maaltijd vertelt eenieder over zijn of haar favoriete boek of muziek. In coronatijd gingen we wandelen en lunchten we buiten.”

Henk: „Waarom zou je elkaar altijd twee aan twee ontmoeten? Met meer mensen ontstaan nieuwe verbanden. We zien dat vrienden ons idee overnemen. Er is zelfs één vaste groep ontstaan. Andere vrienden wandelen stukjes mee tijdens ons rondje Nederland of gaan mee naar Parijs.”

Jacqueline: „Verder lezen we graag en kijken we graag naar films en series.”

Henk: „Ik ben een filmliefhebber, ik heb jarenlang in de redactie van een filmtijdschrift gezeten. En voor Troskompas heb ik een reeks artikelen geschreven over locaties in Nederland waar Nederlandse films zijn opgenomen. Daar wil ik nog eens een boekje over maken. Het is een soort detectivewerk, want de gegevens zijn niet altijd makkelijk boven water te halen. Ik zoek vooral locaties uit van wat oudere films, zodat ik kan beschrijven wat er sindsdien op die plek is veranderd.”

Jacqueline: „Hoe we onze toekomst zouden willen inrichten? We hopen gezond te blijven en nog lang te kunnen genieten van het leven.”

Henk: „En we blijven hier wonen. We hebben een comfortabel huis met prachtig vrij uitzicht.”

Jacqueline: „Kort gezegd: we hopen dat we dit leven nog lang kunnen volhouden.”

Hoe doen zij het? Opstaan Henk en Jacqueline staan elke dag om 07.00 uur op, ook in het weekend. Dan ontbijten ze samen en lezen ze de weekendkranten. „We zijn echte ochtendmensen.” Wonen Ze wonen in een twee-onder-een-kapwoning in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg. Henk heeft zijn kantoor aan huis. Vervoer Henk heeft enkele jaren geleden zijn auto weggedaan, omdat hij veel afspraken in steden heeft en liever met het openbaar vervoer reist. Jacqueline heeft nog wel een auto. Huisdier Samen met de buren hebben Henk en Jacqueline een „aanlooppoes”, Pluis. „Bij ons vindt hij een oase van rust, bij de buren (met kinderen) is het wat drukker. Pluis kiest zelf op welk moment hij waar wil zijn.” Laatste grote uitgave Een nieuw zonnescherm. En in het najaar wordt de badkamer vernieuwd. Bedtijd Om 22.22 uur. „Dat is toeval. Maar vaak als we in bed liggen en een laatste blik op de wekker werpen, is het 22.22 uur.”