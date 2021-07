TikTok beboet om schending privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd, omdat de app de privacy van jonge kinderen zou schenden. Op het sociale medium delen gebruikers vooral heel korte, grappige, vaak zelfgemaakte filmpjes en muziekvideo’s.

De informatie die TikTok de Nederlandse gebruikers, onder wie jonge kinderen, van mei 2018 tot juli 2020 verstrekte bij het installeren van de app was uitsluitend in het Engels. Daardoor maakte TikTok gebruikers onvoldoende duidelijk welke gegevens het bedrijf over hen verzamelde en wat ermee gebeurde, stelt de toezichthouder. Het bedrijf zou zo de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben overtreden.

TikTok is onderdeel van het Chinese bedrijf Bytedance en heeft zo’n 800 miljoen gebruikers in de wereld. De AP begon vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de app, omdat er zorgen bestonden over de privacy van kinderen, bij wie TikTok erg populair is. Kinderen worden als een extra kwetsbare groep gezien in de privacywet, omdat ze zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen.

De AP overhandigde de resultaten van het onderzoek in oktober aan TikTok, waarna de ontwikkelaar wijzigingen heeft doorgevoerd om de app voor kinderen onder de 16 jaar veiliger te maken. Zo hebben ouders meer controle gekregen over het account van hun kinderen: ze kunnen nu zelf de privacyinstellingen van hun kinderen beheren bijvoorbeeld. Het blijft voor gebruikers wel mogelijk om zich ouder voor te doen en een hogere leeftijd in te vullen, zegt de AP.

Nog niet definitief

De boete van de toezichthouder is nog niet definitief. Toezicht op bedrijven zonder hoofdvestiging in Europa kan vanuit alle EU-lidstaten uitgeoefend worden. Maar tijdens het onderzoek heeft TikTok zich gevestigd in Ierland. Daarom heeft de Nederlandse privacywaakhond de uitkomsten van het onderzoek nu moeten overdragen aan de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens.

Vorige maand maakten de Consumentenbond en de organisatie Take Back your Privacy bekend dat ze TikTok namens Nederlandse kinderen een claim van 1,5 miljard euro hebben gestuurd voor het schenden van de privacy van kinderen. Als TikTok niet op de eis ingaat, zeggen de twee organisaties naar de rechter te stappen.

Als kinderkrant Kidsweek over TikTok schrijft staat er altijd bij dat je 12 moet zijn voor je erop mag. „We voelen ons verantwoordelijk voor onze doelgroep”, zegt hoofdredacteur Henrike van Gelder. „Zo vertellen we ook zoveel mogelijk dat ‘gratis’ op internet niet bestaat, al lijkt dat wel zo voor kinderen. Je betaalt door middel van je foto’s, zeggen we dan.”