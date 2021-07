Reizen naar een ‘oranje’ land wordt steeds makkelijker

Touroperators zijn het zat. Iedere keer dat een vakantiebestemming oranje kleurde – door een oplopend aantal coronabesmettingen – moesten zij hun reizigers kosteloos laten omboeken of annuleren. Vorige week annuleerde TUI 30.000 vakantiereizen naar Spanje, dat volledig oranje werd op de kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maar vakantiegangers die zélf hun reis en verblijf regelen, bleven in groten getale naar deze ‘oranje’ landen toegaan.

Dus zeggen steeds meer touroperators nu: wij vliegen óók weer naar ‘oranje’ landen als Spanje, Portugal en Turkije, die Buitenlandse Zaken afraadt voor niet-noodzakelijke reizen.

Na onder meer Corendon en Prijsvrij Vakanties, kwam donderdag Sunweb met deze mededeling. „Wij leggen die keuze nu bij onze klanten neer”, zegt topman Mattijs ten Brink. „Nadat vorige week de Spaanse eilanden, Cyprus en Portugal code oranje kregen, merkten we dat meer dan de helft van onze klanten toch heel graag wil vertrekken.”

Veel animo bij klanten

Ook Prijsvrij merkt bij vakantiegangers veel animo om hun reis door te laten gaan zodra een land oranje kleurt. „Meer dan 70 procent wil afreizen”, zegt Joep Kelder van de touroperator uit Den Bosch. Ook al mogen zij kosteloos omboeken of annuleren.

TUI voert nog geen reizen uit naar oranje gebieden, maar „heroverweegt” dat nu, zegt Arjan Kers, directeur van TUI Nederland. „Wij lopen zorgvuldig per land de consequenties na.”

Het is niet verboden om af te reizen naar een land met een oranje reisadvies, en het is voor touroperators ook toegestaan om zulke reizen aan te bieden. Wel eist de overheid dat de touroperator „wijst op de risico’s”, staat op de website van de rijksoverheid.

Zo vergoedt geen enkele reisverzekering coronagerelateerde schade in landen met code oranje, als het om een niet-essentiële reis gaat. Bij sommige verzekeraars is ook alle andere schade niet gedekt.

Coronaverzekering door overheid

Maar sommige overheden compenseren dat, zegt Kelder van Prijsvrij, met een eigen coronaverzekering voor alle toeristen in hun land. „Dat zien we steeds meer. Onder andere de Balearen en de Canarische eilanden doen dat, om belemmeringen weg te nemen voor toeristen.”

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, verliezen de kleurcodes van Buitenlandse Zaken hun betekenis, vindt reisbrancheorganisatie ANVR. „Waarom zou het wél veilig zijn als ik niet-getest en niet-gevaccineerd rondloop op de Tilburgse kermis”, zegt voorzitter Frank Oostdam. „En níét veilig als ik getest of gevaccineerd rondloop in Lissabon of Spanje? Dat is niet helder.”

Hij pleit voor een nieuw soort reisadvies, dat niet gebaseerd is op besmettingscijfers, maar op de vaccinatiegraad en het aantal ziekenhuisopnames in een regio. „Het reisadvies moet weer geloofwaardig worden.”

Op de kaart van het Europese RIVM kleurt Nederland nu zelf grotendeels donkerrood. Maar dat maakt weinig uit, zegt Oostdam. „Als je kunt laten zien dat je getest of gevaccineerd bent, kom je gewoon een land binnen, hebben we gemerkt. Op detailniveau scherpen landen soms hun regels aan, maar we zien nog weinig draconische maatregelen zoals quarantaineverplichtingen.”