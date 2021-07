Ontkenning van genocide wordt strafbaar in Bosnië en Herzegovina

Het ontkennen van de genocide van Srebrenica wordt in Bosnië en Herzegovina verboden. De Hoge Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Valentin Inzko, maakte vrijdag bekend dat hij zijn bijzondere bevoegdheden gebruikt om het strafrecht aan te passen.

Naast openlijke ontkenning van genocide wordt ook het trivialiseren of goedpraten van misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd tijdens de Bosnische oorlog (1992-1995) strafbaar wanneer het „aannemelijk is dat dit aanzet tot geweld of haat”. Het verheerlijken van veroordeelde oorlogsmisdadigers, door ze te eren of straten naar ze te vernoemen, mag ook niet langer.

Bosnisch-Servische politici, zoals de machthebbers in de semi-autonome regio Republika Srpska, maken zich geregeld schuldig aan genocide-ontkenning en bagatellisering. Zij riskeren in de toekomst gevangenisstraffen tussen zes maanden en vijf jaar.

‘Zeer bezorgd’

De strafbaarstelling komt ruim 26 jaar nadat rond de moslimenclave Srebrenica ruim 8.000 mannen en jongens vermoord werden door Bosnische-Serviërs. Inzko, die op het punt staat af te zwaaien als VN-vertegenwoordiger, is „zeer bezorgd dat prominente personen en overheidsinstanties in Bosnië en Herzegovina blijven ontkennen dat tijdens het gewapende conflict genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn gepleegd”.

Hij stelt dat „er zonder erkenning van de misdaden en de schuld geen verzoening kan plaatsvinden”. De etnische zuivering van Srebrenica is de enige massaslachting in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog die de Verenigde Naties als genocide erkent.

Reportage De kinderen van Srebrenica leren thuis elk hun eigen waarheid over de genocide

De Bosnisch-Servische politicus Milorad Dodik, de sterke man in de Republika Srpska, heeft de nieuwe wet als „onacceptabel” veroordeeld. „Dit is de laatste nagel aan de doodskist van Bosnië en Herzegovina”, zei hij op een persconferentie. Hij voorziet „geen andere keuze dan het proces van ontbinding in gang te zetten. En Dodik herhaalde: „Die genocide heeft niet plaatsgevonden.”

Wens tot onafhankelijkheid

Ook Servië reageerde negatief. Premier Ana Brnabić noemde het „een roekeloze en onverantwoordelijke beslissing” die de spanning tussen Sarajevo en de Servische deelrepubliek verder zal vergroten. Gevreesd wordt dat de strafbaarstelling van genocide de wens tot onafhankelijkheid of aansluiting bij Servië in de Republika Srpska aanwakkert.

De Oostenrijker Valentin Inzko nam de controversiële beslissing in zijn laatste dagen als Hoge Vertegenwoordiger, nadat pogingen om Bosnische instituties zelf een vergelijkbare wet te laten innemen waren gestrand op Servisch verzet. De post van Hoge Vertegenwoordiger werd in 1995 gecreëerd in het Verdrag van Dayton en heeft veel macht in het moeizaam bestuurbare land. Inzko wordt volgende maand opgevolgd door de Duitse politicus Christian Schmidt.