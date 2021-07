Nederlandse dubbeltwee roeit met olympisch record naar halve finales

Sinds 1 juli zijn 106 coronabesmettingen geconstateerd die gerelateerd zijn aan de Olympische Spelen. In totaal raakten elf deelnemers besmet, onder wie de Nederlandse skateboarder Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink. Alle besmette sporters moeten twee weken in quarantaine, waardoor de meesten niet kunnen deelnemen aan de Spelen, die op vrijdagavond officieel van start gaan. Leden van het Amerikaanse turnteam wachten op hun coronatest na aankomst in Tokio. Foto Issei Kato/Reuters

De organisatie van de Olympische Spelen meldde op vrijdagochtend negentien nieuwe coronabesmettingen, waarvan drie bij sporters. Op donderdag werden al twaalf nieuwe gevallen gemeld, op woensdag acht. Volgens de organisatie was een van de sporters in nauw contact met de Tsjechische beachvolleyballer Marketa Nausch-Slukova, die begin deze week positief testte. Welke drie sporters op vrijdag corona bleken te hebben, is niet bekendgemaakt.

Nederlandse dubbeltwee roeit in olympisch record naar halve finales

De roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio overtuigend geplaatst voor de halve finales van de dubbeltwee. Het Nederlandse duo zette op de Sea Forest Waterway zelfs een olympisch record op de klokken. Ze roeiden in een tijd van 6.08,38 naar de eerste plaats in hun serie.

Twellaar en Broenink, die op de EK eerder dit jaar in Varese zilver veroverden, verbeterden de tijd van de Franse dubbeltwee. Die kwam in de eerste heat uit op 6.10,45 en was al sneller dan het oude olympisch record van 6.11,30 van de Spelen in Londen 2012.

„Die tijd hadden we niet echt verwacht, want er stond een fikse zijwind. Maar het zegt ons nog niet zoveel. We zijn daar niet mee bezig. Belangrijker is dat we in de volgende race de finale halen”, zei Broenink. „Dit zijn de Olympische Spelen en dan kan het zomaar dat je door de spanning wordt bevangen of je door bijzaken laat afleiden, maar het ging heel goed. Vooral de start. Daar hebben we natuurlijk honderden keren op geoefend, maar het moet maar ook lukken op het moment dat het echt moet.”

Roos de Jong en Lisa Scheenaard plaatsten zich ook voor de halve finales van de dubbeltwee. De Nederlandse vrouwen wonnen hun heat in 6.49,90.(ANP)