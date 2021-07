Moordcomplot Malagassische president verijdeld, zes verdachten opgepakt

De Malagassische politie heeft afgelopen dinsdag zes mensen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een moordaanslag op meerdere Malagassiërs, onder wie de president van de voormalige Franse kolonie, Andry Rajoelina. Volgens de politie volgen de arrestaties op een „maandenlang” onderzoek naar het complot. Dat melden internationale persbureaus op basis van een persconferentie van lokale autoriteiten op vrijdag. Onder de verdachten bevinden zich een Fransman en twee mensen met een dubbele Frans-Malagassische nationaliteit.

De Fransman en een man met een dubbele nationaliteit zouden in het Franse leger hebben gezeten, schrijft het Franse persbureau AFP. De Frans-Malagassische man zou tot 2011 diplomatiek adviseur van de president zijn geweest. Tijdens de arrestaties trof de politie „wapens en geld”, en „officiële documenten die hun betrokkenheid bewijzen” aan, heeft de minister van Veiligheid in de persconferentie te kennen gegeven. De persoonlijke beveiliging van de president is na de ontdekking van het complot opgeschaald.

In Madagaskar is de politieke situatie al langer onrustig. In 2009 werd toenmalig president Marc Ravalomanana door het leger gedwongen de macht over te dragen aan Rajoelina. De internationale gemeenschap noemde dat een staatsgreep. In 2019 werden presidentsverkiezingen gehouden, waarbij Ravalomanana het opnam tegen Rajoelina. Toen hij verloor claimde hij tot in de rechtszaal dat sprake was geweest van gefraudeerd, maar uiteindelijk werd Rajoelina in het gelijk gesteld. In het zuiden van het land heerst sinds eind vorig jaar een hongersnood die werd veroorzaakt door extreme droogte.

