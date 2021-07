Justitie: Eindhovenaar verkocht zelfmoordpoeder aan zeker zes mensen

De 28-jarige man uit Eindhoven die is aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, zou het dodelijk poeder daarvoor aan zeker zes mensen hebben verkocht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag op basis van onderzoek naar de zaak. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de verdachte veertien dagen langer moet blijven vastzitten. Volgens justitie is het onderzoek naar de man nog in volle gang.

Het OM verdenkt de man van het overtreden van de Geneesmiddelenwet en witwassen. Aanleiding voor de zaak is het overlijden van een vrouw uit Best in mei, waar een verdacht middel werd aangetroffen. Daarna trof justitie ook andere personen aan die het dodelijk middel zouden hebben ingenomen. De verdachte verkocht het middel vanaf november 2018 tot juni 2021, aldus het OM.

Naast zelfdodingspoeder zou hij ook een middel hebben verkocht dat braakneiging vermindert. Omdat de man geen apotheker of arts is, mag hij dat middel volgens de wet niet verstrekken. Volgens het OM gebruikte de verdachte de opbrengsten uit zijn praktijken voor levensonderhoud; daarom verdenkt justitie hem ook van witwassen.