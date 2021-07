Ingecalculeerde teleurstelling

We reden door Middelbeers. We hoefden er natuurlijk niet doorheen, maar ik had afgedwongen dat we afsloegen. Vanwege het sentiment. Het ouderlijk huis van mijn vader, ze gingen er wonen in zijn geboortejaar: 1925.

Er zit nu een lunchroom, ‘Meesterlijk’, in de naam zag ik een ode aan mijn opa die ik nooit gekend heb. Hij was bovenmeester en kon met zijn eigen kinderen ook wel een schoollokaal vullen.

De zaak was gesloten.

We bezochten het huis vroeger meerdere keren per jaar.

Mijn vader voorop, terug naar de troebele bron, het hoofd gebogen.

Een groot deel van zijn broers en zussen werden opgeslokt door de kerk, de rest kreeg gezinnen, maar er bleven ook twee broers en twee zussen over die bijna hun hele leven sleten in dat huis. Levens die stilstonden, maar die juist daarom diepe indruk maakten.

Het was een merkwaardig gezelschap, een perfecte illustratie van de zinloosheid van het bestaan. Een tafereel dat zich jaarlijks herhaalde: oom Frans van Roosmalen in het schort van een van zijn zussen achter twee plastic teilen op de keukentafel. Tuinbonen tellen. En dat zijn bejaarde zussen ons kinderen op de gang fluisterend toesisten om vooral geen geluid te maken: „Anders raakt hij de tel kwijt”.

Stonden we daar, zwijgend, de waarschuwing in de oren geknoopt: „Als hij de tel kwijtraakt, raakt hij van de leg.”

Tuinbonen tellen, ik begreep opeens waarom mijn vader alles in plastic mapjes stopte.

Mijn moeder sloeg ons soms van tevoren in de auto in het gezicht. „Niet lachen, jullie mogen ze niet uitlachen.” Dat deden we soms toch, als dezelfde oom tijdens die oeverloze koffieklets zomaar vanuit het niets wat verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog begon te declameren. Hij haalde zijn kennis uit een serie fotoboeken, die verder niemand mocht aanraken. Dat de Duitsers bij Katyn in Oost-Polen duizenden lijken van Poolse militairen hadden gevonden. Vermoord door de Russen, de maden kropen eruit. Of dat je als je wordt belegerd nooit verrot paardenvlees moest eten.

Er werd niet op gereageerd.

Mijn vader viel bij de bezoekjes soms in slaap, hoofd op de borst.

Ook daar werd niet op gereageerd. Zijn zussen, zijn vrouw, zijn kinderen, ze vonden het allemaal wel prima, fijn dat hij zich nergens mee bemoeide.

Misschien was het maar goed dat de zaak dicht was.

Open of dicht, wat maakte het uit?

Ik kwam voor dat uitgesleten gevoel dat mijn vader daar ook altijd moet hebben gehad, voor de ingecalculeerde teleurstelling.

En die valt nooit tegen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.