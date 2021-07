In de geest van Mandela

‘Als ons een diepe verwonding is aangedaan, genezen we nooit totdat we vergeven.” Wijze woorden van Nelson Mandela. Hij heeft mij en vele anderen in de wereld geïnspireerd met zijn inzet voor de mensenrechten. Zondag werd wereldwijd Nelson Mandela Day gevierd.

Zijn visie om segregatie te verslaan en sport te gebruiken om eenheid onder mensen te creëren, is succesvol gebleken. Sport zou ook jongeren moeten inspireren om wereldvrede te bevorderen.

Mandela was een idealist tot op het bot en zijn erfenis zal altijd voortleven. ‘Het is in onze handen’ is de slogan die door zijn stichting werd gecreëerd, jaren voordat hij stierf. We zouden dieper moeten nadenken over de betekenis van deze woorden. Het werk van Madiba en bevriende anti-apartheidsstrijders voortzetten is de achtergrond van de slogan. Het lot in eigen hand nemen en liefde altijd boven haat stellen, dat zouden onze enige adviseurs moeten zijn voordat we beslissingen nemen die het leven van anderen kunnen beïnvloeden.

Madiba en andere leiders brachten tientallen jaren door achter de tralies en werden begin jaren negentig vrijgelaten. Hun opofferingen mogen we niet vergeten. Na mijn bezoek aan Robbeneiland, waar Mandela jaren heeft moeten leven, werd mijn toewijding aan zijn levenswerk nog groter; een gevoel dat te vergelijken is met een moment waarbij er nog meer kracht vrijkomt voor een missie. Zoals dat op het EK voetbal gebeurde nadat Eriksen was neergevallen. Dat moment gaf het Deense team vleugels en creëerde die sterkere toewijding om de missie te voltooien. Het is een menselijke reactie om na een traumatisch moment in het leven ervoor te kiezen om op te staan of om te blijven lijden.

Om dichter bij de verwezenlijking van Mandela’s idealen te komen, zou in onze samenleving een proces van vergiffenis moeten worden gestart. Onszelf vergeven en degene die kwaad heeft gedaan, en daarbij hoeft geschiedenis geen belemmering te zijn. Geschiedenis zou juist motiverend kunnen werken. Gebeurtenissen van honderden jaren geleden mogen niet definiëren wie we vandaag zijn. Wel bepalen ze onze verantwoordelijkheden. Hoe behandelen we de mensen in ons land die met moeite het einde van de maand halen? Hoe gaan we om met studenten die meer tijd nodig hebben om te leren en extra ondersteuning nodig hebben om hun talent te ontwikkelen? Je gedrag in die situaties definieert wie je bent. Ga je meer tijd steken in een student of blijft talent negeren en verbranden de norm? Geef je meer support of ga je door met jongeren labelen als problematisch en onbekwaam? Beoordeel je als coach je speler alleen op het eindresultaat van een uitvoering of beoordeel je de voetballer op de intentie en blijf je hem of haar pushen om het nog een keer te proberen, net zolang totdat de uitvoering klopt?

De antwoorden op al deze vragen bepalen mede hoe de samenleving er over twintig jaar uit zal zien. Laten we ons concentreren op het starten van een proces van vergiffenis. En respecteer elkaars pijn die verband houdt met onrecht uit verleden en heden. Als we kunnen vergeven, kunnen we een geweldig land bouwen, en een betere wereld.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.