Humor en absurdisme tijdens de coronacrisis volgens Kamagurka en Marc Van Ranst

Kamagurka en Marc Van Ranst: Kamacorona. Borgerhoff & Lamberigts. 151 blz. € 21,50 ●●●●●

„Dat coronavirus valt nog mee als je zeeziek bent,” zegt de passagier die misselijk over een scheepsreling hangt. „Toch beter eerst even je mondkapje afzetten”, zegt een mede-passagier met mondkapje. Het is een van de cartoons van Kamagurka over de coronacrisis die is opgenomen in het boek Kamacorona. De Vlaamse cartoonist maakte het samen met de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, ook wetenschappelijk adviseur van de Belgische regering op gebied van coronabestrijding.

Een aantal van de geestige tweets van Van Ranst staat ook in het boek. Zoals de foto van een bushokje, waarin met koeienletters staat: „Marc Van Ranst kust mijn kloten.” Van Ranst twitterde de foto met de boventekst: „Ik ga die vriendelijke uitnodiging moeten afslaan. Coronaregels zijn coronaregels.”

Van Ranst en Kamugurka ontmoetten elkaar tijdens een tv-optreden. Van Ranst bleek fan, en ze delen een belangstelling voor biologie. Beiden hadden ze, aldus Kamagurka, als jongen thuis een aquarium met watervlooien zoals het eenoogkreeftje, dat ze gefascineerd bestudeerden.

Foxtrotvirus

Van Ranst is op social media actief in het afserveren van mensen die onzin over virus en vaccin rondpompen. Hij wordt daarom in kringen van viruswaanzinnigen gehaat, onder meer door de Nederlandse salsaleraar Willem Engel.

Volgens Kamagurka schreef Van Ranst de korte commentaren die bij sommige cartoons staan in Kamacorona, toen de viruloog met zijn gezin bijna een maandlang moest onderduiken. Een extreemrechtse viruswaanzinnige Belgische militair, Jürgen Conings, had wapens zoals raketwerpers van het leger gestolen, om coronabestrijders als Van Ranst te vermoorden.

Conings sloeg uiteindelijk de hand aan zichzelf, zonder te moorden. Maar voor dat bekend werd twitterde Willem Engel dat hij contact had met Conings en dat de bedreiging wel meeviel, als Van Ranst uit zijn schuilplaats wilde komen om te debatteren. Van Ranst antwoordde dat het leven te kort is om „te debatteren over Covid-19 met dansleraars die het verschil niet kennen tussen ‘feiten’en ‘haat’. Maar als er ooit een foxtrotvirus losbarst, beloof ik je een wals van een debat.”

Ik zit hier goed, dank u. Het leven is veel te kort om te debatteren over Covid-19 met dansleraars die het verschil niet kennen tussen ‘feiten’ en ‘haat’. Maar als er ooit een foxtrotvirus losbarst, beloof ik je een wals van een debat! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 26, 2021

Coronawandelknieën

Coronacrisistijden zijn absurde tijden. Zo noteert Van Ranst dat uit statistieken blijkt dat Belgen nog nooit zoveel buiten gewandeld en gefietst hebben als tijdens de lockdown, waarin iedereen vooral binnen moest blijven. „U hebt coronawandelknieën. Ik schrijf u twee weken quarantaine voor”, zegt een arts tegen een patiënt in een Kama-cartoon. Soms grijpt Van Ranst een Kama-grap aan om wat wetenschappelijk feiten onder de aandacht te brengen. „Ik ga niet mee in de massahysterie. Ik blijf gewoon bang voor griep”, zegt een coronascepticus in een cartoon. Van Ranst meldt daarbij dat ondanks de lockdowns en andere corona-maatregelen Covid-19 in 2020 wereldwijd tien keer zoveel dodelijke slachtoffers maakte dan griep.

De onderkoelde humor vanVan Ranst en Kama’s scherpe oog voor het absurde in het leven, zelfs als dat nog absurder wordt in een tijd als de coronacrisis, vullen elkaar uitstekend aan.

