Giro 777 doneert 1.000 euro aan getroffen Limburgse huishoudens

Het Nationaal Rampenfonds doneert 1.000 euro aan ieder Limburgse huishouden dat getroffen is door de overstromingen van vorige week. Dat bedrag wordt betaald van donaties die binnenkwamen op gironummer 777. Zeker achtduizend Limburgse huishoudens komen in aanmerking voor een deel van dat geldbedrag, zo heeft het Nationaal Rampenfonds vrijdag bekendgemaakt.

Zeker 150.000 donateurs stortten in totaal ruim 8,5 miljoen euro in een week tijd. Limburgse gemeenten kunnen bij het fonds een aanvraag doen voor de in hun plaatsen getroffen huishoudens. Het Rampenfonds stort het bedrag vervolgens aan de gemeenten, die het op hun beurt verdelen over de getroffen gezinnen. „Met dit financieel gebaar willen alle donateurs van giro 777 de getroffenen een hart onder de riem steken, zodat zij verder kunnen met de herstelwerkzaamheden, in afwachting van verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid”, aldus het Rampenfonds.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het gedoneerde geld naar maatschappelijke projecten in door watersnood getroffen Limburgse gebieden zou gaan, bijvoorbeeld voor het opnieuw opbouwen van buurthuizen, zo laat een woordvoerder van het Rampenfonds weten. „Maar we kregen signalen dat donateurs wilden dat het geld direct bij mensen terecht zou komen.” Om dit plan alsnog uit te voeren, kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties vanaf vandaag een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het fonds verwacht het geld hiervoor nog op te halen uit toekomstige donaties en bekostigt een deel hiervan mogelijk vanuit het eigen bestaande budget.

