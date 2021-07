Ik maak een praatje met de glazenwasser. Hij ziet er somber uit. Zijn kat is dood.

„Maar ja, u weet er alles van”, besluit hij zijn verhaal.

Inderdaad. Mijn man is vorig jaar overleden.

