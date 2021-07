Duitsland voert quarantaineplicht in

Een negatieve coronatest is vanaf dinsdag niet meer voldoende om vanuit Nederland Duitsland binnen te komen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdag bekendgemaakt dat Nederland als hoogrisicogebied wordt aangemerkt, wat betekent dat reizigers dadelijk zonder vaccinatiebewijs (of bewijs dat ze eerder besmet zijn geweest met het coronavirus) na aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Mensen die na vijf dagen een negatieve test kunnen tonen, mogen de quarantaineperiode vervroegd afbreken. De regel geldt ook voor kinderen vanaf zes jaar.

Met de invoering van de regel reageert Duitsland op de donderdag bijgewerkte kleurenkaart van het Europese gezondheidsinstituut ECDC. Daarop kleuren steeds meer delen van Nederland donkerrood (meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen tijd) – terwijl Duitsland zelf nog altijd appeltjesgroen is (minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners). De inreisregels worden ook strenger voor mensen die vanuit het eveneens dieprode Spanje naar Duitsland komen.

Lees ook dit stuk van eerder deze maand: Nederland heeft code rood op de Europese viruskaart: merkt de Nederlandse reiziger dat?

Eerder deze week scherpte ook Frankrijk de inreisregels voor mensen uit Nederland aan, hoewel de Fransen minder ver gingen. Ongevaccineerde Nederlanders moeten een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud kunnen overleggen. Eerder lag die grens op 72 uur.

Met de aanscherpingen wordt het plannen van een vakantie voor Nederlanders steeds ingewikkelder. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakantiegangers aan de Reisapp van het ministerie te downloaden en de laatste ontwikkelingen te checken voor vertrek.

Lees ook: ‘Tot nu toe beschermen de vaccins ontzettend goed tegen ernstige Covid-19’

Adriatische kust

Sinds de Deltavariant van het coronavirus door Europa raast, worden ook de interne coronaregels weer her en der aangescherpt. Kroatië is een van de laatste landen die de duimschroeven weer aandraaide. Vrijdag maakte de regering bekend dat bijeenkomsten met meer dan vijftig personen vanaf volgende week niet meer zijn toegestaan langs de toeristische Adriatische kust. Wel zijn er uitzonderingen voor onder meer concerten en sportwedstrijden waarbij bezoekers vooraf getest worden.

Een dag eerder maakte Italië ook aanscherpingen bekend: restaurants, stadions, musea, theaters, zwembaden en sportscholen mogen vanaf 5 augustus alleen nog mensen binnenlaten die een ‘groene pas’ kunnen overleggen die bewijst dat zij volledig gevaccineerd of onlangs negatief getest zijn. Eten of drinken op het terras kan nog wel zonder pas. Spanje en Griekenland voerden eerder deze maand ook al extra maatregelen in vanwege oplopende besmettingen.

Synagogen

Ook opmerkelijk zijn de aanscherpingen in Israël. Het land dat eerder voorop liep met vaccineren en jaloezie opwekte toen het relatief vroeg theaters en winkelcentra heropende, heeft vanwege de verspreiding van de Deltavariant een aantal restricties opnieuw moeten invoeren. Vanaf eind deze maand moeten bezoekers van onder meer restaurants, sportscholen en synagogen een bewijs kunnen tonen dat ze niet besmet zijn.

Ook is de mondkapjesplicht weer van kracht in winkels en andere publieke ruimten. Het is winkelpersoneel zelfs verboden om klanten te helpen die hun neus en mond niet bedekken met een masker. Premier Naftali Bennett noemde zijn coronabeleid een vorm van „zachte onderdrukking” van de virusverspreiding. Hij wil dat het Israëlische volk leert leven met het virus.