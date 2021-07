Duitse politie identificeert 1.600 verdachten van delen kinderporno

In Duitsland zijn 1.600 verdachten geïdentificeerd die massaal kinderporno zouden hebben gedeeld met elkaar in verschillende chatgroepen. Daarin werd ook dierenporno en opnames die geweld verheerlijken of opruiend zouden zijn, zo heeft de politie vrijdagavond bekendgemaakt. De pornografische beelden circuleerden volgens de politie door heel chatgroepen in heel Duitsland. Naast Duitsers zijn er ook verdachten uit de VS, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk in beeld.

Peter Krämer, rechercheur van de Beierse politie, stelt dat de verspreiding van kinderporno de afgelopen jaren in Duitsland flink is toegenomen. „Naast mensen met pedofiele neigingen zijn het vaak kinderen en jongeren die in groepschats onzorgvuldig dergelijk materiaal doorsturen.” Volgens Krämer lopen ook verdachte kinderen het risico op strafrechtelijke vervolging. „Daarom is onze oproep vooral gericht aan ouders om hun kinderen bewust te maken van deze kwestie.”

In Duitsland staat de minimale gevangenisstraf om het bezitten en verspreiden van kinderporno op minimaal één jaar. De politie stelt dat enkele verdachten ook geld hebben verdiend met het verspreiden van pornografisch materiaal. De Duitse justitie onderzoekt de zaak nu; de politie heeft honderdduizenden A4’tjes in 21 grote verhuisdozen aan dossiermateriaal aangeleverd.

De politie heeft maanden onderzoek gedaan naar de zaak. De recherche kwam de verdachten op het spoor nadat een advertentie in een van de chatgroepen rondging. Nadien is het berichtverkeer van foto’s en video’s intensiever gevolgd en konden deskundigen de verdachten identificeren.