Dodental overstromingen China loopt op, regenfront verplaatst zich

Het dodental door het aanhoudende noodweer in Centraal-China is opgelopen naar 51. Dat melden internationale persbureaus. Met name in de stad Zhengzhou in de provincie Henan zijn veel slachtoffers gevallen. Door de aanhoudende regen verlopen herstelwerkzaamheden daar langzaam. Duizenden mensen zitten nog zonder stroom, gas en water, tienduizenden mensen zijn uit het gebied geëvacueerd.

Nu het regenfront zich iets verplaatst krijgen autoriteiten meer zicht op de zware waterschade in het gebied. Snelwegen, metrostations en tunnels zijn ondergelopen en automobilisten werden compleet verrast door de overstromingen. Het dodental zal naar verwachting de komende dagen nog flink oplopen. Henan, een van de armste en tegelijkertijd dichtstbevolkte provincies van China, is sterk afhankelijk van de landbouw. Tienduizenden hectares aan landbouwgrond zijn getroffen door de zware regen en de economische schade wordt geschat op ruim 500 miljoen euro.

Hoewel moessonregens in Centraal-China ieder jaar voorkomen, is de regen dit jaar ongewoon hevig. In Zhengzhou viel in vier dagen tijd evenveel regen als normaal gesproken in een jaar: 617 millimeter. Veel rivieren in rondom de laaggelegen stad overstroomden. Op donderdag is het hoogste rampniveau in de stad afgeschaald, nu de zwaarste regen richting het noordwesten van de provincie trekt. Ook de provincie Hebei wacht zware regen, melden autoriteiten.

Intussen nadert de tyfoon In-fa vanuit Japan en Taiwan de oostkust van China. Naar verwachting komt de tyfoon dit weekend aan land in de buurt van Shanghai en kan het noodweer in de hele oostelijke regio verergeren. In de kustplaatsen wordt men aangeraden binnen te blijven vanwege mogelijk zware vloedgolven.