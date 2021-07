Een man duwt een kruiwagen in de plaats Dernau in het Duitse Rijnland-Palts. Het gebied werd zwaar getroffen door overstromingen en inventariseert deze week de schade. In Duitsland stond het dodental als gevolg van de watersnood op vrijdagochtend op zeker 170, in België stierven minstens 37 mensen. Aannemelijk is dat deze cijfers oplopen, aangezien velen nog worden vermist.

Foto Christof Stache / AFP