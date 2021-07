Deutsche Bahn: 1,3 miljard euro schade aan spoorwegnetwerk door overstromingen

In een eerste raming schat Deutsche Bahn dat de overstromingen in Duitsland voor 1,3 miljard euro schade hebben berokkent aan het spoorwegnetwerk. Dat heeft Deutsche Bahn-bestuurder Volker Hentschel vrijdag gezegd, aldus persbureau AP. „Nooit eerder werd onze infrastructuur in één keer in deze mate verwoest.”

Onder meer 1.000 masten voor bovenleidingen, 50 bruggen en 180 spoorwegovergangen zijn beschadigd geraakt, aldus spoorwegbeheerder Deutsche Bahn. Ook treinstations liepen averij op. Het gaat volgens bestuurder Hentschel „maanden, zo niet jaren” duren om alles te herstellen. Wel verwacht Deutsche Bahn tegen het einde van dit jaar 80 procent van de schade te hebben weggewerkt.

Duitse autoriteiten werken nog aan een schatting van de totale schade als gevolg van de overstromingen. Hevige regenbuien berokkenden met name in West-Duitsland, Oost-België en de Nederlandse provincie Limburg veel schade. In Duitsland kwamen zeker 177 mensen om, in België 37. In Nederland vielen geen dodelijke slachtoffers.