De series van week 28: Ted Lasso, Sky Rojo, Swanenburg, en Summer of Soul

Ted Lasso seizoen 2

Tweede reeks van de hartverwarmende comedyserie waarin American football-coach Ted Lasso door een Britse vrouw (Hannan Waddingham) wordt ingehuurd om de voetbalclub van haar ex-man te ruïneren. De Texaanse trainer, die niks van voetbal weet, wordt aanvankelijk afgemaakt door de media, supporters en spelersgroep, maar dankzij zijn eindeloze, bijna onmenselijke goedheid krijgt hij toch veel mensen binnen de club achter zich. Sudeikis’ sterke acteerwerk in seizoen 1 leverde hem een Golden Globe-award op. Apple TV+, 12 afleveringen, wekelijks (vrijdag).

Sky Rojo seizoen 2

In het eerste seizoen vluchtten drie jonge vrouwen weg van het bordeel waarin ze werkten en werden ze achterna gezeten door handlangers van hun pooier. In seizoen 2 zijn de rollen omgedraaid: de vrouwen willen wraak nemen en de jagers, die onderling steeds meer in conflict raken, worden de prooi. Bedacht door Alex Pina en Esther Martínez Lobato, die ook werkten aan La Casa de Papel. Netflix, 8 afleveringen.

Summer of Soul

Muziekdocumentaire over het legendarische Harlem Cultural Festival in New York (1969), dat een eerbetoon was aan zwarte geschiedenis, muziek en cultuur. Onder andere Nina Simone, B.B. King en Stevie Wonder traden er op. Regiedebuut van Questlove (Ahmir Thompson), bekend als drummer van de Amerikaanse hiphopgroep The Roots. Disney+.

Swanenburg

In deze nieuwe dramaserie moet pater familias Jack Praal (Aus Greidanus sr.) zijn grootste angst onder ogen zien en wordt zoon Dirk (Jan-Paul Buijs) in verband gebracht met de dood van een vrouw. De rode draad in de serie: familieleden maken misschien goedbedoelde keuzes, maar ze pakken beroerd uit. Uiteindelijk raken ze allemaal verwikkeld in een web van intriges, bedrog en verraad. NPO Plus, 20 afleveringen.