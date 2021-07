Britse voedselsector vrijgesteld van quarantaine in ‘pingdemic’

Geen quarantaine voor Britse voedselsector wegens vrees voorzieningsproblemen

Britse medewerkers in de voedselsector worden gedeeltelijk vrijgesteld van de huidige quarantaineregels vanwege de vrees dat de voedselvoorziening in het land in gevaar komt. Dat heeft de Britse regering donderdagavond bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. Medewerkers van bijvoorbeeld voedselproducenten of supermarktdistributiecentra hoeven niet direct in quarantaine wanneer zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon, maar moeten zich in plaats daarvan dagelijks op het virus laten testen. Daarvoor worden ruim vijfhonderd nieuwe testlocaties in de buurt van voedselproductielocaties opgezet.

In Engeland werden maandag, bijgenaamd ‘Freedom Day’, bijna alle coronamaatregelen losgelaten. Inwoners kunnen een telefoonapplicatie, vergelijkbaar met de Nederlandse CoronaMelder-app, gebruiken om een positieve coronatest door te geven. Via bluetooth krijgt iedereen die in de buurt is geweest van een besmet persoon een melding (een ‘ping’). Iedereen die een melding krijgt, wordt dringend geadviseerd in quarantaine te gaan. Vanwege het hoge aantal nieuwe besmettingen in Engeland wordt momenteel gesproken van een ‘pingdemic‘.