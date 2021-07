Arrestatiebevelen voor oud-president en ex-functionarissen El Salvador

Justitie in El Salvador heeft arrestatiebevelen tegen tien voormalige overheidsfunctionarissen afgevaardigd, onder meer tegen oud-president Salvador Sánchez Cerén. Ze worden verdacht van witwassen en corruptie in de periode 2009 tot en met 2014, zo meldt persbureau Reuters vrijdag. In de periode van hun aanstelling zouden ze zijn „begunstigd met de betaling van bonussen”, aldus het Salvadoriaanse Openbaar Ministerie. Verdere details over de zaak werden niet bekendgemaakt.

Onder de verdachten bevinden zich onder anderen de voormalige ministers van Volksgezondheid, Financiën, Werkgelegenheid, Landbouw en Milieu. Vijf functionarissen konden direct worden gearresteerd, maar oud-president Sánchez Cerén bevindt zich volgens justitie in het buitenland. Waarom de overige vier verdachten niet werden opgepakt, is niet bekendgemaakt. Het OM stelde later ook hulp van de internationale politiekoepel Interpol te zullen vragen om de ex-president en de andere verdachten te vinden.

Sánchez Cerén was in de periode van de beschuldigingen vicepresident van het Midden-Amerikaanse land in de regering van Mauricio Funes. In de periode daarna, van 2014 tot en met 2019, was hij zelf president. De huidige leider van het land, Nayib Bukele, noemde Sánchez Cerén een „voortvluchtige van justitie”. Verschillende functionarissen van zijn eigen overheid worden sinds een aantal maanden door de Verenigde Staten verdacht van corruptie, aldus Reuters.

Lees ook dit profiel van de huidige president Mauricio Funes: ‘Millennial dictator’ Bukele grijpt alle macht in El Salvador