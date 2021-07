Als er één dingetje mis gaat, is het in de Libanese havenstad Tripoli game over

In de volkswijk Bab al-Tabbaneh in de noord-Libanese stad Tripoli rennen jochies met nepwapens door de straten. Behendig springen ze over hoopjes afval terwijl ze elkaar in het vizier nemen. De jongstendragen plastic revolvers, de oudere kinderen zwaaien met nep-Kalasjnikovs.

„Over een paar jaar zijn het echte wapens”, mompelt cafébaas Mohammed op een straathoek. Hij serveert koffie aan een groepje klanten dat zit weg te smelten in de zon. Ze delen zijn zorgen over de kinderen, want in Bab al-Tabbaneh ligt echt geweld overal op de loer.

„We zijn bang voor inbraken”, vertelt Mahmoud Allouche, een 58-jarige kruidenier een paar straten verderop. Niet dat er in zijn winkel veel te halen valt: in de schappen liggen nog net wat pakken meel, koekjes en blikken maïs. Maar tegenwoordig doen dieven het voor minder, weet Allouches vriend Hassan. „Ik ben zelf laatst met een mes aangevallen door iemand die een briefje van 100.000 Libanese pond van me wilde”, zegt hij. Dat is omgerekend nog geen vier euro.

Toch snappen de mannen de dieven wel. „Een fles zonnebloemolie kost je tegenwoordig twee dagen salaris”, aldus Allouche. „Als je na een hele dag werken thuis komt en alsnog geen eten kan betalen, dan ga je vanzelf stelen.”

Deze malaise is in Libanon niets nieuws. Al bijna twee jaar zinkt het land steeds dieper de afgrond in. Sinds het najaar van 2019 heeft de munt 90 procent van haar waarde ten opzichte van de dollar verloren en is de middenklasse volledig ingestort. Honderdduizenden Libanezen gingen de straat op, maar er veranderde niets. De regering die aftrad na de explosie in de haven van Beiroet vorige zomer, is nog steeds niet vervangen door een nieuw kabinet. De situatie in heel het land is uitzichtloos.

‘Sorry voor de pislucht’

Maar in Tripoli gaat de wanhoop een stap verder. Deze conservatieve soennitische havenstad in het noorden van het land is geen Beiroet, waar armoede en hipstercafés nog altijd naast elkaar bestaan. Afgezien van een paar steenrijke families leeft in Tripoli vrijwel iedereen tegen of onder de armoedegrens. Hongersnood nadert, er vallen doden door gebrek aan medicijnen en gewapende bendes laten hun macht gelden. De stad is een schrikbeeld van wat de rest van het land mogelijk te wachten staat.

„Sorry voor de pislucht”, zegt Ousama Haawa terwijl hij de trap naar zijn flatje oploopt. Op iedere etage liggen dode kakkerlakken. Eenmaal in zijn woonkamer drukt Haawa voor de grap op het lichtknopje. „Natuurlijk doet het licht het niet”, grijnst hij. „We hebben geen elektriciteit.”

Voor Haawa, een 36-jarige man met een getrimde baard en sportieve bril, geldt wat inmiddels voor zoveel Libanezen geldt: er hoeft in het leven maar één dingetje mis te gaan, en het is game over. In zijn geval was het de motor van zijn auto die kapot ging. Sindsdien is deze gespierde taxichauffeur met vrouw en drie kinderen de wanhoop nabij.

Kinderen spelen in Tripoli met nep-Kalashnikovs. Melvyn Ingleby

De autoreparatie van omgerekend 350 euro is onbetaalbaar, dus moet Haawa nu zien rond te komen van de hulp uit zijn omgeving en dagklusjes. Dat laatste is lastig nu hij voortdurend bezig is problemen op te lossen die eerder niet bestonden. Zoals de was afleveren in het dorp van zijn ouders omdat zijn eigen wasmachine kapot is. Of op de terugweg uren in de file staan omdat er langs tankstations rellen ontstaan om het laatste beetje benzine.

Zonder geld voor een eigen generator, is Haawa aangewezen op de twee uurtjes gesubsidieerde stroom van het belabberde overheidsnetwerk. „Niemand weet wanneer die komt”, vertelt hij, en die onzekerheid beperkt hem nog verder, want er móét op dat moment iemand thuis zijn om de waterpomp aan te zetten – anders is er geen stromend water of douche. Gevraagd of hij zijn telefoon nog wel eens kan opladen, rolt Haawa zijn ogen. „Dat doe ik in de supermarkt, als ik een tijdje hun stroom kan lenen.”

Overigens zijn de boodschappen in die supermarkt al net zo’n onmogelijke opgave. De hyperinflatie in Libanon beïnvloedt bovenal de prijzen van levensmiddelen, die deze maand opnieuw met 50 procent gestegen zijn. Het gevolg is dat een gemiddeld Libanees huishouden van vijf personen volgens een recente studie maandelijks 3,5 miljoen Libanese pond (135 euro) uitgeeft aan eten – maar liefst vijf keer het Libanese minimumloon van omgerekend nog geen 30 euro.

„Ik ben vergeten hoe vlees smaakt”, zucht Haawa. Afgelopen week was het islamitische offerfeest, maar volgens de taxichauffeur is er vrijwel niemand in Tripoli die nog een schaap kan betalen. Zijn eigen dieet bestaat uit brood en olijven voor het ontbijt en aardappelen of macaroni voor lunch en avondeten. Het kost hem alsnog 2 miljoen pond (ruim 75 euro) per maand – veruit de grootste kostenpost van het gezin.

Geen paracetamol

Maar er is één zorg die Haawa pas echt wakker houdt: wat als er iemand ziek wordt? Medicijnen zijn extreem schaars en ziekenhuizen weigeren patiënten die geen geld hebben voor hun behandeling. Haawa hoort genoeg beangstigende verhalen, over mensen die sterven voor de ziekenhuisdeur, of een peuter die zou zijn overleden aan koorts nadat zijn ouders geen paracetamol konden vinden. „Ik denk niet eens aan coronavaccins”, zegt hij. „Mijn dochtertje van een jaar heeft nog niet eens de vaccinaties gekregen die kinderen na hun geboorte horen te krijgen. Als er iets mis gaat, kan ik niets doen.”

Die gedachte wordt de vader te veel. Waar hij zijn verhaal tot dusver aankleedde met cynische grapjes, barst Haawa ineens in huilen uit. „Ik zie geen uitweg meer”, stamelt hij door de tranen heen. „Soms denk ik dat ik mezelf beter van kant kan maken.”

Flats in Tripoli. Bijna iedereen leeft hier op of onder de armoedegrens. Melvyn Ingleby

In Libanon bestaat geen verzorgingsstaat die je opvangt als je valt. Sterker nog, er is sowieso geen echte staat: ook na de Libanese Burgeroorlog (1975-1990) wordt het land in feite bestuurd door de leiders van de verschillende religieuze sektes die elkaar destijds bestreden. Hun politieke partijen gedragen zich als een soort mini-staatjes en verdelen gunsten en invloed binnen de eigen sekte. Dat werkt enorme corruptie en wanbestuur in de hand, grotendeels de oorzaak van de huidige economische crisis.

Noodpakket

De enige manier om Libanon te redden, waarschuwen economen, is een noodpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar dat komt er alleen als er een nieuwe regering aantreedt die een lijst hervormingen doorvoert om corruptie tegen te gaan. Om de druk op te voeren, kondigde de Europese Unie op 12 juli aan tegen het einde van de maand sancties te willen opleggen aan Libanese politici die het proces verder vertragen.

Lees ook: De crisis in Libanon wordt Europa’s crisis

Maar dat maakte weinig indruk, leek het toen de soennitische ex-premier Saad Hariri zich drie dagen later terugtrok als kandidaat-premier en daarmee een negen maanden lange kabinetsformatie torpedeerde. Aanleiding was dat de christelijke president Aoun niet akkoord ging met Hariri’s gewenste ministerlijst – vermoedelijk op verzoek van Aouns machtige sjiitische bondgenoot Hezbollah.

Na zijn terugtrekking toonde Hariri zijn gebruikelijke inlevingsvermogen met de doorsnee Libanees. „Ik heb veel geld verloren”, klaagde hij in een speech. „Ik was een miljardair, en door Libanon ben ik geen miljardair meer.”

Zulke opmerkingen leiden in Bab al-Tabbaneh tot veel woede. Zelfs kruidenier Allouche, wiens winkeltje is volgeplakt met Hariri-posters, is onderhand klaar met de ex-premier. „In de negen maanden dat hij zat te treuzelen, is de munt verder ingestort en zijn wij alleen maar armer geworden”, zegt hij. Zijn vriend Hassan knikt instemmend. „Die posters kunnen we net zo goed weghalen. Vroeger was Hariri hier oppermachtig, maar die tijd is voorbij.”

De vraag blijft wat ervoor in de plaats komt. Volgens Toufic Allouche, een sportcoach die eveneens in Bab al-Tabbaneh geboren is en wiens broer een vertrouweling van Hariri is, bieden anti-regeringsprotesten tot dusver weinig perspectief. „De demonstranten hebben gelijk, maar geen plan”, zegt hij in een café in het centrum van Tripoli. Volgens hem zijn ze dan ook geen partij voor bestaande machthebbers, die de demonstraties met het grootste gemak infiltreren om sektarische spanningen aan te wakkeren en de protesten te ondermijnen.

Chaos en bendevorming

In plaats van politieke verandering verwacht Allouche vooral toenemende chaos. Nu Hariri en andere politici steeds minder middelen hebben om de armsten in Tripoli van steun te voorzien, zullen die laatsten andere manieren vinden om te overleven. „Net als in bijvoorbeeld Venezuela zul je zien dat ook in Libanon steeds meer mensen gewapende bendes zullen vormen om aan eten te komen. Dat heeft niets met politieke idealen te maken – iedere bende met genoeg kogels om een supermarkt te overvallen is goed genoeg.”

De werkloze taxichauffeur Haawa voorziet een andere toekomst. Volgens hem is de schijnbare politieke desillusie in zijn stad een stilte voor de storm. „Er komen protesten aan die nog veel groter worden dan die van 2019”, voorspelt hij. „Dit keer zijn de mensen bereid om te sterven voor verandering. Want leven doen we nu toch al niet.”