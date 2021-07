9,5 jaar cel voor aanslagpleger op Turkse winkels in Duitsland

De Duitse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 9,5 jaar gevangenisstraf voor aanslagen op Turkse winkels. De rechter oordeelde dat Muharram D. zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan 26 pogingen tot moord toen hij een winkel in Waldkraiburg in de Duitse deelstaat Beieren platbrandde. Dat melden Duitse media vrijdag.

Hij hoeft voorlopig nog niet de cel in, omdat hij van de rechter opgenomen moet worden in een gesloten psychiatrische afdeling. Daar zat hij tijdens zijn proces ook al. Boven de winkel die D. vorig jaar in brand stak, bevonden zich 26 mensen in appartementen. Zij konden zich redden nadat ze ‘s nachts waren gewaarschuwd door buren. De man heeft daarnaast meermaals Turkse winkels aangevallen en zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen op een moskee.

D. zou in de loop der jaren steeds verder zijn geradicaliseerd en volgde terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de aanklagers gebeurde dat „kennelijk vanuit het niets”. Zijn ziekte heeft tot de reeks aanvallen geleid, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis. D., die van Koerdische afkomst is, zou een haat tegen de Turkse bevolking hebben ontwikkeld. De rechter zei bij zijn uitspraak dat de man de aanslagen niet gepleegd zou hebben als hij geen schizofrenie had.