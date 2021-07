Met twee puberkinderen waarvan een met een baantje in de horeca zijn we het afgelopen jaar kind aan huis geworden in de diverse coronateststraten van de RAI in Amsterdam.

Ook vanmiddag weer fietsen we gelaten de inmiddels bekende weg naar ingang F, de teststraat voor fietsers. Routinematig desinfecteren we bij de ingang onze handen en lopen we de trap op de grote hal binnen – waarop mijn dertienjarige dochter vraagt: „Pap, als er nou geen corona was geweest, wat zouden ze dan met al die grote zalen doen?”