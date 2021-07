Wereldwijd talloze sites plat: waarom verslikte het internet zich opnieuw?

Het internet verslikte zich donderdag opnieuw. Voor de tweede keer in anderhalve maand tijd legde een storing bij een online dienstverlener een groot aantal websites plat. Onder meer sites van NS, de politie, Nederlandse banken, winkels, en Funda waren niet bereikbaar. Ook verschillende media waren onbereikbaar, zoals nu.nl en de sites van onder andere de Volkskrant, Trouw en het AD. De problemen deden zich wereldwijd voor; ook websites van Amazon, Google, PlayStation en Airbnb ondervonden hinder.

Dit keer was de oorzaak een fout bij Akamai, een zogeheten content delivery network of CDN. Zo’n CDN verhuurt servers die de inhoud van websites tijdelijk opslaan in de buurt van degene die ze bezoekt. Zo hoeft niet elke byte de hele wereld overgestuurd te worden als iemand een webpagina bekijkt. Je zou het kunnen vergelijken met een melkboer die aan huis bezorgt, tot vlak bij de voordeur.

CDN’s zijn een methode om webdiensten snel en stabiel te laten werken. Helaas zijn ze niet onfeilbaar. Dat bleek op 8 juni nog tijdens een storing van Fastly, een concurrent van Akamai. Die storing legde een uur lang duizenden webdiensten en sites plat, wereldwijd.

1 Was er sprake van een aanval of een hack?

Dat is onwaarschijnlijk. Akamai had het probleem snel onder controle en gaf zelf aan dat er geen opzet in het spel leek te zijn. Het bedrijf noemt het een „verstoring van de dienstverlening”, die rond negen uur ’s ochtends in de Verenigde Staten begon en na drie kwartier was opgelost.

2 Wat was de oorzaak van de storing?

Gezien de snelheid waarmee het probleem was verholpen zou het een kleine, maar cruciale configuratiefout kunnen zijn die op meerdere plekken werd uitgevoerd. Akamai draaide die weer terug met een ‘fix’, zodra de eerste klachten binnen kwamen.

3 Is het te verwachten dat zulke storingen vaker voorkomen?

Niets menselijks is de techsector vreemd. Het is onvermijdelijk dat er achter de schermen fouten gemaakt worden. Dat geldt ook voor bedrijven met een behoorlijk smetteloze reputatie, zoals Akamai. Zulke storingen zullen we sneller merken en hebben meer impact, omdat onze levens zich steeds meer online afspelen.

4 Kunnen bedrijven zich hierop voorbereiden?

CDN’s zijn onmisbaar voor een stabiele online ervaring. Maar vertrouwen op één partij voor de bezorging van je data is risicovol. Er is altijd kans dat CDN’s ‘plat gaan’ en niet zo snel weer in de lucht zijn. De beste manier om problemen te voorkomen is een tweede CDN als reserve achter de hand te houden. Dat kost geld, en vergt voorbereiding om in het geval van een uitval snel te kunnen schakelen.

