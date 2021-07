Websites politie, NS en kranten DPG Media tijdelijk onbereikbaar

Diverse websites zijn donderdag tijdelijk onbereikbaar geweest. Onder meer de websites van de politie, de NS en van de kranten van DPG Media lagen ongeveer een half uur plat. Het Amerikaanse techbedrijf Akamai, dat op diverse plekken in de wereld servers heeft staan die het webverkeer tussen servers faciliteren, liet donderdag via Twitter weten te kampen met een storing. Ook websites in de Verenigde Staten zijn de dupe geweest van problemen.

Onder meer Tubantia, onderdeel van DPG Media, meldde donderdag dat de website en de app van de krant niet bereikbaar zijn „door een technisch probleem dat wereldwijd verschillende grote websites treft”. In Nederland waren naast de website van de NS en de politie ook de sites van ING en van Albert Heijn niet te bereiken.

In de Verenigde Staten kregen bezoekers van de websites van onder meer Airbnb, British Airways en Delta Airlines een foutmelding. Ook in sommige Aziatische landen kregen sitebezoekers de pagina’s niet in beeld.

In juni legde een wereldwijde storing ook al duizenden websites plat. Toen ging het onder meer om de online uitingen van de Financial Times, The New York Times en de BBC. De onbereikbaarheid van de sites werd toen veroorzaakt door een storing bij het content delivery netwerk (CDN) van Fastly, een soortgelijk bedrijf als Akamai.

