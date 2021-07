Een metro overstroomde in de tunnels van Henan. Het waterpeil in dat deel van de metro liep hoog op, tot de reizigers slechts nog een kleine ruimte bovenin de metro hadden om adem te halen. Na een paar uur konden reddingswerkers de metro bereiken. Twaalf mensen overleefden het niet en vijf raakten gewond. Beelden van de volgelopen metro werden woensdag gedeeld via het Chinese sociale mediaplatform Weibo. Een vrouw schreef dat ademhalen steeds lastiger werd. De passagiers waren bang dat de zuurstof op zou raken voordat hulpdiensten hun konden redden. Er is veel kritiek op het metrosysteem in Zhengzhou, omdat de metro's nog reden terwijl de regen op zijn hevigst was.

Foto's Weibo/AFP