Vijf Hongkongers opgepakt vanwege opruiende schapenboeken

Prentenboeken over schapen die worden lastiggevallen door gemene wolven zijn er volgens de Hongkongse politie op gericht om kinderen op te ruien tegen het bestuur van de stad. Daarom zijn er vijf mensen opgepakt die betrokken waren bij de publicatie van de boekenreeks. Hoofdinspecteur Steve Li zei op een persconferentie donderdag dat zij hadden samengespannen om de boeken te publiceren en te verspreiden, melden internationale media donderdag.

De schapen in de Sheep Village-kinderboeken staan voor de prodemocratische activisten in Hongkong. De wolven symboliseren juist de Chinese beïnvloeding waarmee Hongkong, een speciale bestuurlijke regio binnen China, in toenemende mate te maken heeft. Van oudsher genoot Hongkong de nodige autonomie, maar de laatste jaren trekt Beijing er steeds meer macht naar zich toe.

Het eerste deel van Sheep Village gaat over de demonstraties die in 2019 in Hongkong plaatsvonden. In deel twee staken de schoonmakers van Sheep Village tegen de wolven die overal hun rotzooi achterlaten. In het voorwoord staat vermeld dat het een referentie is naar de zorgmedewerkers, die vorig jaar staakten in een poging de regering over te halen om de grens met het Chinese vasteland te sluiten aan het begin van de coronapandemie.

In het laatste boek, getiteld The 12 Braves of Sheep Village, vluchten twaalf schapen weg uit Sheep Village uit angst voor de wolven. Het is een directe referentie naar de twaalf Hongkongers die per speedboot vorig jaar naar Taiwan probeerden te vluchten. Ze werden echter gevangen genomen door de Chinese kustwacht.

Veiligheidswet

In de persconferentie liet hoofdinspecteur Li de boeken zien en stelde hij dat ze geweld verheerlijken en de gevangen genomen Hongkongers als helden neerzetten. Dit zou kinderen beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze zich „moreel gezien tegen de samenleving keren”. De boeken zouden kinderen aanzetten tot haat tegen de autoriteiten.

De arrestanten kunnen onder de nieuwe veiligheidswet in Hongkong tot twee jaar celstraf krijgen. Juist tegen die veiligheidswet protesteerden de demonstranten in 2019. In juni 2020 werd de wet alsnog aangenomen. Sindsdien zijn er meerdere mensen opgepakt, zoals de pro-democratische activist en mediatycoon Jimmy Lai en verschillende journalisten van de krant Apple Daily.