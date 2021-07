Vijf coronagevallen bij TeamNL, maar ‘alles onder controle’

„We hebben twee zware dagen achter de rug”, zei Chef de mission Pieter van den Hoogenband donderdag tijdens een persconferentie van TeamNL. In aanloop naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio kreeg de Nederlandse equipe te maken met vijf positieve coronatests. Een scenario waar weliswaar rekening mee was gehouden, maar dat Van den Hoogenband „liever niet” had zien uitkomen. Paniek in het Oranjekamp was er volgens de oud-zwemmer een dag voor de Spelen niet: „We hebben het echt onder controle.”

Taekwondoka Reshmie Oogink (31) voegde zich donderdag als laatste bij het rijtje coronagevallen. Ze moet volgens de olympische protocollen tien dagen in isolatie, waardoor ze niet kan deelnemen aan het taekwondo-toernooi. „Ik heb er geen woorden voor”, zei Oogink in een verklaring. De afgelopen jaren knokte ze zich terug van zware knieblessures. Het taekwondotoernooi op de Spelen zou haar laatste zijn: „En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière.” Ook een staflid van de Nederlandse roeiploeg, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, werd donderdag positief getest.

Woensdag was skateboardster Candy Jacobs de eerste Nederlandse sporter bij wie in het olympisch dorp een positieve test werd afgenomen. Zij verblijft sindsdien in de speciale isolatiefaciliteit voor atleten en staf. In een videoboodschap op Instagram dankte ze haar fans voor de steun en zei ze geen aan Covid-19-gerelateerde klachten te hebben. Het liefst keek ze nog niet te ver vooruit: „Het doet nog steeds pijn. Mentaal is dit een opgave.”

Alsnog negatief testen voor deelname

Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar en 5.000-meterloper Mike Foppen testten nog voor hun vertrek naar Tokio positief. Koppelaar zette maandag zelf een streep door zijn kansen om alsnog naar Tokio af te reizen, omdat hij naar eigen zeggen eerst vijf negatieve PCR-tests moest kunnen overleggen. Foppen stelde woensdag na zijn testuitslag zijn geplande vlucht naar Japan uit, maar hoopt alsnog af te kunnen reizen. Omdat hij op dinsdag 3 augustus voor het eerst in actie moet komen in de series van de 5.000 meter, is er nog tijd om de benodigde twee negatieve testuitslagen te behalen.

Ook andere deelnemende landen worden geconfronteerd met positieve coronatests. De Tsjechische delegatie meldde donderdag een vijfde besmetting, nadat eerder al twee atleten en twee stafleden positief werden getest. Zij vlogen allen met het hetzelfde chartervliegtuig naar Japan. Voorzitter Jirí Kejval van het Tsjechische Olympisch Comité heeft een onderzoek ingesteld, dat moet uitwijzen of de inzittenden van de vlucht zich aan de veiligheidsmaatregelen hebben gehouden. Volgens officiële gegevens van de organisatie van de Spelen is tot nu toe bij 10 atleten het coronavirus vastgesteld, op een totaal van 91.