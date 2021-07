Vader krijgt twaalf jaar cel voor doden vier maanden oude dochter

Een 40-jarige man uit Nieuwleusen (Overijssel) moet twaalf jaar de cel in voor het doden van zijn baby. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag bepaald. Het meisje van vier maanden oud overleed vorig jaar aan de gevolgen van ernstig schedel- en hersenletsel.

De rechtbank rekent het de man zeer zwaar aan dat hij zijn „jonge, weerloze dochter niet de veiligheid en geborgenheid heeft geboden” die ze nodig had. Ook is de rechter van oordeel dat wanneer iemand dergelijk „bruut geweld toepast op een heel jong en kwetsbaar kind, het niet anders kan dan dat hij willens en wetens de bedoeling - en daarmee ook opzet - had om haar van het leven te beroven”. De rechtbank heeft de moeder vrijgesproken van nalatigheid.

Omdat de man geen openheid van zaken heeft gegeven, is het onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de nacht van 9 maart 2020. Wel is duidelijk dat hij als enige in de buurt was toen de baby gewond raakte. Na het toebrengen van het letsel zou de man zich niet meer om zijn dochtertje bekommerd hebben, zegt de rechtbank. Pas later die nacht, toen de moeder van de baby thuis kwam en het kapotte gezichtje en de grote bult op het hoofd zag, is de huisartsenpost gebeld.