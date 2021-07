Ruim tweehonderd migranten bereiken exclave Melilla na bestorming

Een grote groep migranten heeft donderdagochtend de Spaanse exclave Melilla bestormd. Van de ruim driehonderd migranten kwamen er 238 ook daadwerkelijk aan. Dat schrijft persbureau AFP. Bij de bestorming werden volgens autoriteiten „speciale haken” gebruikt om over de zwaarbeveiligde hekken te klimmen.

Volgens een verklaring van de Spaanse regering zou het „om een enorme toevloed” aan migranten zijn gegaan. Drie Spaanse grenswachten raakten gewond bij de bestorming. Op Twitter is een video van een lokaal radiostation verspreid, waarop te zien is hoe de migranten na aankomst door de straten van Melilla rennen. De migranten, volgens datzelfde radiostation afkomstig uit het zuiden van Afrika, zijn vervolgens naar een opvangcentrum gebracht waar ze in quarantaine worden geplaatst als onderdeel van de coronamaatregelen.

ondaceromelilla Onda Cero Melilla (Última hora) Decenas de inmigrantes han conseguido hace unos minutos entrar en Melilla saltando la valla por un tramo próximo al puesto de Barrio Chino. Estas son las imágenes que ha grabado Onda Cero. https://t.co/wvmVqJI0HV 22 juli 2021 @ 05:24 Volgen

Bestormingen door migranten op de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla komen vaker voor, omdat ze de enige landsgrens tussen Afrika en Europa vormen en mensen bij aankomst Europees asiel kunnen aanvragen. De exclaves zijn ook een eeuwig twistpunt in diplomatieke relaties tussen Spanje en Marokko. Iets wat tot een hoogtepunt kwam in mei dit jaar, toen zeker tienduizend migranten door Marokko naar Spanje werden doorgelaten. Van die tienduizend werd een groot deel teruggestuurd, maar zeker tweeduizend migranten bleven in Ceuta, met meer dan de helft minderjarigen.

De massale migratiegolf in mei was een reactie van de Marokkaanse overheid op de ziekenhuisopname van Brahim Ghali, separatistenleider van de Westelijke Sahara, in Spanje. Ghali werd in Spanje behandeld voor een zware coronabesmetting. Een woedend Marokko besloot daarop de poorten richting Europa open te zetten en de duizenden migranten in Ceuta door te laten.