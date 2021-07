OM begint zelf onderzoek naar dodelijke vechtpartij Mallorca

Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar de fatale mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca op 14 juli. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag aan NRC na berichtgeving van NH Nieuws. Het gaat om het OM Midden-Nederland; de verdachten van het geweld komen uit Het Gooi.

Vanuit Spanje is nog geen rechtshulpverzoek gekomen, maar het OM wil alvast informatie verzamelen over de zaak, zegt een woordvoerder. Er is op dit moment nog geen contact tussen het OM en de Spaanse jusitie, maar de verwachting is dat het verzoek er alsnog komt. „Hoe eerder je begint met het onderzoek, hoe meer informatie je kunt verzamelen”, aldus de woordvoerder. In de tussentijd onderzoekt de Spaanse politie de sporen en beelden en spreken ze getuigen.

Een 27-jarige man uit Waddinxveen kwam afgelopen weekend om het leven nadat hij zwaargewond raakte bij een vechtpartij in Palma op Mallorca. Uit camerabeelden zou blijken dat hij verschillende malen tegen zijn hoofd is geschopt, terwijl hij op de grond lag. Daarna is hij met hersenletsel opgenomen op de intensive care, waar hij uiteindelijk stierf.

De meeste verdachten zijn naar Nederland gevlucht. Een van hen is opgepakt, maar weer vrijgelaten omdat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij. Volgens plaatselijke media zijn acht verdachten geïdentificeerd. Het zou gaan om jongens tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum.