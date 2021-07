Netflix verliest abonnees in VS en Canada

De groei van streamingdienst Netflix hapert in de thuismarkt. In de Verenigde Staten en Canada daalde het aantal abonnees in het tweede kwartaal met 430.000 ten opzichte van dezelfde periode in het eerste coronajaar 2020. Wereldwijd behaalde Netflix niettemin een groei van 1,5 miljoen abonnees, waarmee het totaal op 209 miljoen komt. In de verzadigde markt in de VS en Canada kampt het bedrijf met groeiende concurrentie. Het belooft zonder extra kosten ook videogames te gaan aanbieden.