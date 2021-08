Lezen in de zomer: liefdesverklaring aan het Nederlands

Omdat Nederlanders weleens vergeten hoe mooi hun eigen taal is, lijkt de zomer een goed moment om te lezen hoe van oorsprong niet-Nederlandse schrijvers naar onze taal kijken. De Roemeens-Nederlandse schrijver Mira Feticu (1973) bijvoorbeeld, die vijftien jaar geleden vanwege de liefde naar Nederland kwam, schreef een Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal.

Begin hiermee

Lees eerst Gemeente zegt ik Nederlands leren van Said El Haji. Beetje jammer van de stigmatiserende titel, want verder juist zonder vooroordelen geschreven. Dan het gênant eerlijke verslag van het gevecht de Nederlandse taal te doorgronden van Mira Feticu: Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal. Eindigen met Huppelnederlands van Wim Daniëls. Al leent dit boek zich meer voor de quiz: ken je het Oud- of Middelnederlands nog? Weinigen zullen woorden als ‘daldeeën’ of ‘slinger-om-de-trap’ vaak gebruiken.

In korte, soms hilarische stukken beschrijft ze haar gevecht om het Nederlands onder de knie te krijgen. Je leest dan zinnen als: „Ik ben gestopt met ademen toen ik naar Nederland kwam, tot ik zinnen in het Nederlands kon formuleren.” Want pas als je de taal spreekt, schrijft ze, hoor je er echt bij. Ze is belezen, trots op haar Nederlandse boeken en verslingerd aan literatuur. Of zoals ze het zelf verwoordt: „Ik ben een zuigeling. Maar een die alleen zuigt aan de tepel van de literatuur.”

Maar lees toch eerst Gemeente zegt ik Nederlands leren van de Nederlands-Marokkaanse schrijver Said El Haji (1976), die op zijn zesde met zijn ouders naar Nederland kwam en in één jaar Nederlands leerde spreken en schrijven. El Haji is behalve schrijver (hij schreef met De dagen van Sjaitan een van de eerste opvallende islamitische ontzuilingsromans) ook docent NT2 – Nederlands als tweede taal.

Met geestige en ontwapende pen beschrijft hij de strijd die het oudere cursisten kost om goed Nederlands te leren. Als er tijd over is of als hij de groep moet motiveren, spelen ze galgje. Dat blijft het goed doen. Leerzaam voor wie Nederlands leert, een must voor wie de letters NT2 nog niet kende.

Said El Haji: Gemeente zegt ik Nederlands leren, Jurgen Maas, 144 blz. €16,99

Mira Feticu: Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal, De Geus, 222 blz. €20

Wim Daniëls:Huppelnederlands. De vrolijkste woorden uit de Nederlandse taal, Mus, 195 blz. €14,99