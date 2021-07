Huidige leeftijdsrecord van 122 is vóór 2100 verbroken

Een uiterste leeftijd lijkt de mens nog niet te hebben bereikt. Het is bijna zeker dat het huidige record van 122 voor het jaar 2100 verbroken is. Dat iemand voor die tijd een leeftijd van 126 haalt, is waarschijnlijk. En er is zelfs een redelijke kans dat binnen tachtig jaar ergens ter wereld een mens 130 wordt – wat betekent dat die persoon nu al 50 jaar of ouder is. Dat concluderen Amerikaanse statistici deze maand in het blad Democraphic Research.

Op basis van leeftijden die mensen tot nu toe haalden, voorspellen de Amerikanen wat een logische voortzetting van deze trend is. Aan de hand van de kans op overlijden na je 110de en hoeveel mensen 110 worden voor het jaar 2088, kun je voorspellen hoe groot de kans is dat iemand voor 2100 ouder dan 122 is geworden. Uit deze berekening kwam dat de kans dat iemand ter wereld 126, 128 of 130 jaar oud wordt, 89, 44 en 13 procent is.

Het aantal mensen dat een leeftijd van 100 of zelfs 110 haalt, neemt „enorm snel toe”, zegt de Zweedse wiskundig statisticus Holger Rootzén (Technische Universiteit Chalmers), die de studie doornam. „In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, werden in 2000 vijf keer meer mensen 110 jaar oud dan in 1980.” Dat maakt het aannemelijk dat ook het huidige leeftijdsrecord verbroken wordt. „Als er honderd mensen ouder worden dan 110, is de kans klein dat iemand 120 wordt. Maar als er een miljoen mensen 110 worden, dan is het zeker dat iemand 126 of ouder wordt”, zegt Rootzén.

Geen bovengrens

Ook stijgt de kans op overlijden bij extreem oude mensen (van 110 jaar of ouder) niet meer, berekenden de Amerikanen op basis van gehaalde leeftijden tot nu toe. „Als je 110 bent, is de kans dat je nog een jaar overleeft 50 procent. Als je 114 bent is de kans dat je 115 wordt óók 50 procent”, legt Rootzén uit.

Dat is opvallend, want deze gelijkblijvende kans op overlijden, suggereert dat er geen maximum levensduur is voor mensen. Er is altijd een kans weer een jaar te overleven, hoe oud je ook bent. Al is de kans dat iemand voor 2100 een leeftijd van 135 heeft bereikt, zeer onwaarschijnlijk volgens de Amerikanen.

Deze afvlakking berekende Rootzén zelf ook in een studie uit 2017. De nieuwe studie had beschikking over meer data en bouwde daarmee voort op de theorie van Rootzén. „Dat maakt de voorspelling zekerder”, zegt Rootzén.

Selecte groep

Waarom de kans op overlijden afvlakt, weet Rootzén niet. Er is een theorie over een selectie-effect: dat mensen die extreem oud worden gezonder zijn dan de gemiddelde mens. Dit zou precies de veroudering van deze selecte groep compenseren. Maar daarvan is Rootzén niet overtuigd. „Als dat de enige reden is, is het wel heel toevallig dat de kans op overlijden niet een klein beetje af- of toeneemt.”

Al laten de data van menselijke levensduur geen aanwijzingen zien voor een bovengrens, het blijft een voorspelling. „Misschien komen we wel nooit van covid af en worden we niet meer ouder dan 90 of ontwikkelt geneeskunde zich juist sneller”, zegt Rootzén. Toch zijn voorspellingen waardevol, zegt hij. Bijvoorbeeld voor pensioenfondsen.