Hof Suriname: geen amnestie voor verdachten Decembermoorden

De amnestiewet in Suriname, die in 2012 werd gewijzigd zodat de verdachten van de Decembermoorden vrijuit zouden kunnen gaan en het proces zou worden gestopt, is in strijd met zowel de Grondwet als internationale mensenrechtenverdragen. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Suriname donderdag bepaald, melden nationale media. Met de gewijzigde amnestiewet zou onder anderen oud-president Desi Bouterse vrijuit kunnen gaan.

In 2012, twee jaar na het aantreden van Bouterse, wijzigde zijn partij NDP de amnestiewet uit 1989 om ervoor te zorgen dat de toenmalige president en andere verdachten van de Decembermoorden niet langer vervolgd zouden worden. De Surinaamse Krijgsraad, verantwoordelijk voor de vervolging van Bouterse, schoof de amnestiewet in 2016 al aan de kant, waarna de NDP naar het Constitutioneel Hof stapte. Dat hof, dat tijdens de regering-Bouterse werd ingesteld, heeft nu geoordeeld dat Bouterse, die in november 2019 tot twintig jaar celstraf werd veroordeeld, inderdaad niet op amnestie kan rekenen.

De amnestiewet was een van de laatste troeven van het kamp-Bouterse om onder een celstraf uit te komen. Na de veroordeling in november 2019 tekende Bouterse verzet aan, waardoor zijn zaak voorlopig nog loopt. Door de coronacrisis hebben rechtszaken in Suriname de afgelopen maanden veel vertraging opgelopen. In een eerste reactie tegen NRC zegt advocaat Gerard Spong, die de Surinaamse regering in 2007 adviseerde bij de voorbereiding op het proces, dat Suriname „trots mag zijn op deze rechtstatelijke eminente uitspraak”.

Het Decembermoordenproces, dat inmiddels al bijna veertien jaar aan de gang is, draait om de moord op vijftien prominente tegenstanders van Desi Bouterse die in december 1982 werden opgepakt en in Fort Zeelandia werden omgebracht. Bouterse was destijds leider van een militair bewind dat twee jaar eerder via een coup aan de macht was gekomen. De oud-president heeft zelf altijd alle betrokkenheid ontkend.