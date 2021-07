Het is zoeken naar die Covid-patiënten op de IC

Een schotwond in het hoofd, een steekwond in het hart, hersenbloedingen – maar Covid-patiënten? Op de intensive care in het Erasmus MC in Rotterdam is het deze woensdag even zoeken. „Hier niet”, zegt een verpleegkundige tegen Diederik Gommers, het hoofd van de IC. „Misschien eentje verder?” Drie gangen verderop ligt één – die middag opgenomen – patiënt met Covid-19.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg deze week enkele dagen snel. Steeds vaker, stelt het RIVM, komen mensen uit de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar in het ziekenhuis terecht. Maar in de Covid-kliniek en op de intensive care van het Erasmus MC is dat niet te zien.

„Piepjonge mensen, zoals in de media wel wordt gezegd, heb ik hier nog niet gezien”, zegt internist-infectioloog Els van Nood. Op de ‘gewone’ coronaverpleegafdeling van het Erasmus MC liggen vooral niet-gevaccineerden of mensen met een afweerstoornis. Dat zijn mensen die na een vaccinatie niet voldoende antistoffen aanmaken. Vaak slikken zij door andere aandoeningen medicijnen die de werking van het immuunsysteem afremmen. In totaal liggen er deze woensdag twee Covid-patiënten op de IC en acht op de verpleegafdeling van het Erasmus MC, dat meer dan 1.100 bedden heeft.

De manier waarop personeel en bezoekers zich beschermen tegen besmetting is veranderd. Op de gangen van de IC is een mondkapje voldoende. Daar liggen alle patiënten op een eigen kamer. Bij bezoek van een Covid-patiënt op de verpleegafdeling is het dragen van een bril, mondkapje, handschoenen en een geel pak over de kleding verplicht. In de rest van het ziekenhuis is een mondkapje niet verplicht – alleen wanneer anderhalve meter afstand houden niet lukt.

Geen kroegtijger

De jongste coronapatiënt op de verpleegafdeling is de 35-jarige Edson uit Rotterdam. Hij heeft in 2014 een niertransplantatie gehad en slikt daarom medicijnen tegen afweerreacties. Omdat veel mensen uit zijn omgeving dit niet weten, wil hij niet met zijn achternaam in de krant. Door de verminderde werking van zijn immuunsysteem bleek zijn vaccinatie niet voldoende te werken. Zaterdagmiddag werd hij met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe hij corona heeft opgelopen, weet hij niet. Vanwege een aankomende vakantie was hij juist extra voorzichtig. Bovendien is hij geen kroegtijger. Triatlonnen – dat doet hij het liefst. Door de hevige koorts verloor hij al zes kilo spiermassa. Maar deze ochtend tijdens de zaalvisite voelt hij zich „wel oké” en „niet meer zo koortsig”. Op zijn kamer liggen veel vers fruit en gezonde zaden, en als je het hem vraagt, kan hij weer naar huis. Alleen de arts twijfelt nog.

Lees ook: Alleen op de IC, omringd door ‘marsmannetjes (april 2020)

Ademhalingsproblemen

Iris Lobert (54) uit Smakt (Limburg) kwam op 30 mei terug van een reis door Zuid-Afrika. Deze woensdag ligt ze met „algehele malaise” op de verpleegafdeling. Het is de artsen nog niet duidelijk of dit komt door een infectie die ze tijdens haar reis opliep, of door corona.

Lobert liet zich tot dusver niet vaccineren. „Iemand die ik ken kreeg er trombose van, anderen werden heel ziek van de bijwerkingen.” Maar inmiddels denkt ze dat ze niet meer onder die prik uit komt. Of ze ervan baalt dat ze zich niet eerder liet vaccineren? Nee. De malaise komt volgens haar niet door corona.

Joki Permadi (50) uit Jakarta werkt als kok acht tot tien maanden per jaar onafgebroken op een olietanker. Hij wil graag een vaccin, maar heeft dat nog niet kunnen krijgen. Op 26 juni stapte hij op het schip voor zijn volgende reis. Elf dagen later moest hij met ernstige ademhalingsproblemen met een helikopter van boord gehaald worden. Hij ligt nu twee weken in het ziekenhuis, waarvan zeker vijf dagen op de IC. Hoe het hem daar precies verging, weet hij niet meer.

Geen van deze drie patiënten op de verpleegafdeling is hier terechtgekomen door klassieke risicofactoren zoals suikerziekte, overgewicht of een hoge leeftijd. Wat hen vatbaar maakte voor de ziekte, is het feit dat ze alle drie – doordat ze geen vaccinatie hebben gehad of door een verminderde werking van het immuunsysteem – geen antistoffen voor corona hebben.

Covid-patiënt Iris Lobert krijgt verzorging in het Erasmus MC. Foto David van Dam

Keizersnede

Op de intensive care zag intensivist Jelle Epker de laatste weken ernstig zieke zwangere – niet gevaccineerde – vrouwen binnenkomen. Jonge vrouwen, met een sterk en gezond lijf, maar toch hadden ze de maximale Covid-zorg op de IC nodig. Dat wil zeggen: in buikligging en geïntubeerd met een beademingsbuis. „Dan zit je wel met de handen in het haar”, vertelt Epker. Eén baby moest via een keizersnede worden gehaald.

Lees ook: In de Randstad liggen de corona-IC’s vol (oktober 2020)

De patiënt die deze donderdagmiddag op de IC werd opgenomen is een veertigjarige, nog niet gevaccineerde vrouw. Door te snel ademen en angstklachten raakte ze op de verpleegafdeling uitgeput. Al een paar uur later lijkt de veertigjarige vrouw door kalmeringsmedicijnen en extra zuurstoftoediening te stabiliseren. Ze is de „beste patiënt” van de afdeling: degene die hoogstwaarschijnlijk het snelst terug kan naar de verpleegafdeling. Dat is gunstig, want voor vanavond moet er nog een bed vrijkomen.

Tijdens de eerste coronagolf had de IC van het Erasmus MC honderd bedden, nu zijn dat er 45. Vanwege de vakantieperiode is de standaardcapaciteit van vijftig bedden met 10 procent afgeschaald. „Het zijn er nu eigenlijk net te weinig”, zegt Diederik Gommers. Vooralsnog lijken de artsen en verpleegkundigen op de IC ontspannen. Bij een onbewaakte computer klinkt zachtjes reggaetonmuziek.

Opnames Stijging vlakt af Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen en op de intensive cares is opgenomen, is sinds donderdag met 8 toegenomen tot 436. Van hen liggen er nu 107 op de IC - één patiënt meer dan woensdag. Dat meldde het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) donderdagmiddag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen week enkele dagen fors. Twee weken geleden, op 7 juli, lagen er nog 206 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde 6301 positieve coronatesten die tussen woensdag- en donderdagochtend zijn geregistreerd. Dat is het laagste aantal van de afgelopen twee weken.