Breng je emoties in kaart

Ooit nam een date me mee naar de sneak preview, dat concept waarbij je pas in de bioscoopzaal ontdekt welke film je gaat zien. De beelden begonnen betoverend mooi, met een schattig klein jongetje dat prachtige duinen beklimt. Maar dan, in een flits, draait hij zich om en spert zijn mond wijd open, vol vlijmscherpe tanden. Kwaad vonkt uit zijn ogen. Mijn gil moet in de hele zaal te horen zijn geweest.

Ik heb een hekel aan enge films. Maar toch ben ik blij dat ik deze film, The Cell, heb gezien. Psycholoog Catherine kan daarin letterlijk binnendringen in de gedachten van haar patiënten, zoals die van het jongetje. Al snel wordt ze gevraagd om in het hoofd te kruipen van een psychopaat die in coma ligt. Catherine moet ontdekken waar zijn laatste slachtoffer zit opgesloten, voordat deze vrouw sterft.

In de film worden de emoties van de personages gevisualiseerd als plekken en kamers. Van duistere kelders, waar bijvoorbeeld de vernedering leeft die de psychopaat als kind heeft gevoeld toen hij zelf werd misbruikt, tot plekken vol liefde en compassie, zoals de beeldschone tuin in Catherine’s geest, waar ze zijn jongere versie mee naartoe neemt voordat de psychopaat doodgaat.

Ruimtes als metafoor voor emoties, dat kwam ik later onder andere ook tegen bij een seminar van de Amerikaanse coach Tony Robbins. Volgens Robbins keren we telkens terug naar dezelfde ‘kamers’ in ons ‘emotionele huis’. Dat verklaart waarom iemand die bijvoorbeeld snel boos is, of bezorgd, dat meestal nog steeds is nadat hij of zij miljoenen heeft verdiend. Je kunt verhuizen naar een villa, maar als je qua emoties in een bouwval leeft, dan woon je dáár.

De eerste twee weken van deze serie deden we oefeningen uit de positieve psychologie – waar Robbins veel overlap mee heeft – om extra tijd door te brengen in onze kamers van blijdschap, trots, tevredenheid en dankbaarheid. Er volgen nog vijf afleveringen voor het versterken of verwerken van bepaalde emoties. Zodat ons thuis (nog) aangenamer wordt.

Maar voordat we dat doen, brengen we deze week ons huidige emotionele thuis in kaart. Hiernaast staan meer dan twintig emoties. Denk terug aan de afgelopen 24 uur en markeer de ‘kamers’ waar u tijd hebt doorgebracht. Als u wilt, kunt u deze oefening meerdere dagen doen, voor een uitgebreider overzicht. Vul gerust gevoelens aan die niet op de pagina staan. En markeer eventueel ook welke emoties u graag meer of minder zou willen ervaren.

Overigens: het doel van de positieve psychologie, en ook van Robbins, is niet dat we nooit meer in de ongezellige kamers van ons emotionele huis belanden. Het is menselijk en soms ook ontzettend terecht om bezorgd, boos of verdrietig te zijn. Maar blijf niet onnodig lang in zo’n gevoel hangen. Kom in actie, bijvoorbeeld door de schrijfoefening uit de eerste aflevering van deze serie weer te doen, zodat u naar fijnere kamers kunt verkassen.

Hoe vaker u daar bent, hoe meer dat als thuis gaat voelen.

Week 3: Breng uw emotionele thuis in kaart