Grootste stijging huizenprijzen in ruim twintig jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen hebben in juni de sterkste stijging laten zien in twintig jaar. Ze lagen vorige maand 14,6 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2000 gingen de prijzen voor het laatst zo sterk omhoog, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster donderdag publiceerden.

Gemiddeld kostte een koopwoning afgelopen maand 373.384 euro. Dat is geen record: in maart ging de gemiddelde verkoopprijs voor het eerst over de vier ton.

Het aantal mensen dat in juni een nieuwe woning kocht, bleef stabiel in vergelijking met een jaar eerder. Er waren bijna 18.000 woningen die wisselden van eigenaar. Dat aantal was in april en mei vergelijkbaar. In het eerste half jaar van 2021 waren er bijna 120.000 woningtransacties – dat aantal lag wel 12 procent hoger dan in hetzelfde halfjaar in 2020.

Sinds juni 2013 is er sprake van stijgende huizenprijzen, nadat de waarde van koopwoningen een dieptepunt bereikte na de economische crisis van 2008. Vergeleken met de prijzen tijdens dat dieptepunt, lagen de huizenprijzen in juni dit jaar 70 procent hoger.

