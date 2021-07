Reizen per robottaxi: vanaf eind dit jaar kan het in de VS

Ford gaat taxiritten in zelfrijdende auto’s aanbieden in Miami (Florida) en Austin (Texas), in samenwerking met autodeeldienst Lyft en technologiebedrijf Argo. De auto’s zullen daar vanaf eind dit jaar al rondrijden, als onderdeel van een groter project met robottaxi’s in zes Amerikaanse steden, waaronder Washington D.C. Dat heeft de autofabrikant woensdag bekendgemaakt.

Hoewel autofabrikanten al vele miljarden hebben gestoken in de ontwikkeling van autonome voertuigen, vormt de zelfrijdende auto nog altijd geen vast onderdeel van het straatbeeld. Sinds maart 2018, toen een robottaxi van Uber een voetganger doodreed tijdens een test in Arizona, zijn de torenhoge verwachtingen bijgesteld.

Zowel Uber als Lyft, diet menselijke chauffeurs willen vervangen door voordeliger computers, staakten hun eigen pogingen om autonome technologie te ontwikkelen. Argo, dat een beursgang voorbereidt, kreeg eerder financiële injecties van Ford (1 miljard dollar) en het Duitse Volkswagen (2,6 miljard).

Trage komst

Argo concurreert onder meer met Waymo (een zusterbedrijf van Google) en Cruise (dat gefinancierd wordt door General Motors en Honda en techinvesteerders SoftBank). Waymo en Cruise willen in San Francisco ritten in robottaxi’s gaan aanbieden. In drukke steden is het uitdagender om de computer te laten rijden, maar betalen investeringen zich wel sneller terug, is de gedachte. Maar ze krijgen nog geen toestemming voor een commerciële dienst in Californië.

De trage realisatie van robottaxi’s contrasteert schril met eerdere voorspellingen, onder meer van Tesla-topman Elon Musk, dat zelfrijdende technologie op korte termijn geschikt zou zijn voor invoering.

De afgelopen jaren groeide de scepsis over volledig autonoom rijdende auto’s. Oorzaken: wetgevers die huiverig zijn de verkeersregels aan te passen en financiers die de peperdure ontwikkeling niet tot in de eeuwigheid blijven ondersteunen.

Waymo, een koploper op het gebied van deze technologie, staat onder druk om voor omzet te zorgen en externe investeerders aan te trekken. Allianties lijken de enige manier om de kapitaalintensieve ontwikkeling van zelfrijdende auto’s vol te houden.

Ongelukken

De robottaxi is er nog lang niet maar het plan van Ford lijkt autonoom vervoer wel een serieuze tweede kans te geven. De Amerikaanse automaker wil in 2023 uitbreiden en duizend robottaxi’s op de weg hebben in zes grote steden. Volkswagen is van plan de technologie toe te passen in busjes van zijn eigen taxidienst Moia, en vanaf 2025 ook robottaxi’s in Duitsland (Hamburg ) rond te laten rijden.

Al manoeuvreren deze auto’s op eigen houtje door het verkeer, er zijn nog altijd twee mensen aan boord die de computer in de gaten houden. Eén persoon om in te grijpen als de software op het punt staat een fout te maken, de tweede registreert de data. Argo gaat er prat op dat de auto zich aan de lokale rijomstandigheden kan aanpassen, die in elke stad verschillend kunnen zijn.

Voorzichtiger rijden

Behalve dodelijke ongelukken zijn ook kleine tekortkomingen een hindernis voor de doorbraak van de robottaxi. Computers worden geprogrammeerd om veel voorzichtiger te rijden dan menselijke bestuurders. Daar moet de rest van het verkeer aan wennen. Vaak worden robotauto’s van achteren aangereden door automobilisten die er niet op rekenen dat de auto voor hen afremt.

Gewone auto’s hebben ook meer intelligentie aan boord om zelfstandig te kunnen rijden en sturen. Rijassistenten (ADAS, ofwel advanced driver assistance) ondersteunen met remmen, sturen en noodingrepen, maar de menselijke chauffeur blijft onder vrijwel alle omstandigheden verantwoordelijk. Er is één uitzondering: sinds dit jaar is Automated Lane Keeping toegestaan. Daarbij heeft de auto het tot 60 kilometer per uur voor het zeggen in de file, mits je op een tweebaansweg rijdt.