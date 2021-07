FNV: 14 september tweede landelijke staking kinderopvang

Vakbond FNV organiseert op 14 september de tweede landelijke stakingsdag voor medewerkers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de voor- en vroegschoolse educatie. De staking vindt plaats op het Malieveld in Den Haag. Eerder deze maand legde een deel van het kinderopvangpersoneel ook al een dag het werk neer.

Leden van de FNV zijn het niet eens met het cao-akkoord dat werkgeverskoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben getekend met vakbond CNV. Hierin staan volgens de leden geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn. FNV zegt sinds de eerste stakingsdag op 8 juli, waarbij ruim 3.000 kinderopvangmedewerkers aanwezig waren, niks te hebben gehoord van de BK of BMK. De vakbond verwijt de koepels ervan de roep om verbetering van de hoge werkdruk te negeren en alleen naar Den Haag te kijken voor langetermijnoplossingen.

Vakbond FNV wil onder meer dat werkgevers in een nieuw cao-akkoord de groepsgrootte gaan aanpassen en dat groepshulpen terugkomen om meer aandacht aan kinderen te kunnen geven. De medewerkers willen daarnaast dat de beschikbaarheidsdag wordt afgeschaft. Pedagogische medewerkers moeten op die dag beschikbaar zijn, maar horen ‘s ochtends pas of ze worden opgeroepen. Wat FNV betreft wordt die dag afgeschaft en worden de uren in het rooster meegenomen, omdat het meer zekerheid biedt.