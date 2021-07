Feyenoord weet niet te winnen in Kosovo

Feyenoord heeft donderdag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen het Kosovaarse FC Drita niet in winst weten om te zetten. In een van de voorrondes van het nieuwe Europese toernooi de Conference League kwam de Rotterdamse club in Pristina niet tot scoren: 0-0. Volgende week donderdag speelt Feyenoord in eigen huis de return.

De nieuwe trainer Arne Slot had in de basiself van Feyenoord plaats gemaakt voor twee aanwinsten. Guus Til, die wordt gehuurd van Spartak Moskou, begon op het middenveld en de Noor Marcus Pedersen, die overkwam van Molde, als rechtsback. Met verder onder anderen de jonge spits Naoufal Bannis in de basis stichtte Feyenoord in de eerste helft weinig gevaar.

Meer druk

In de tweede helft zette de ploeg van Slot, hiervoor trainer van AZ, de tegenstander wat meer onder druk. Til was dicht bij de 1-0, maar hij schoot net naast. Het stugge FC Drita, dat in de vorige ronde het Servische FK Decic versloeg, vertraagde in de rest van het duel vooral het spel. Ook de voor Bannis ingevallen spits Robert Bozenik wist Drita-doelman Maloku niet te passeren. Een paar seconden voor tijd raakte de ploeg van Slot nog de paal.

De Conference League is een nieuw opgezette Europese competitie, naast de Champions League en de Europa League. Mocht Feyenoord over twee wedstrijden FC Drita verslaan, dan wachten de Rotterdamse clubs nog twee kwalificatierondes voor de groepsfase wordt bereikt. De Conference League wordt vanaf dit jaar jaarlijks gehouden.