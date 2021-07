Farmaceuten willen in opiatencrisis schikken voor 26 miljard dollar

Vier Amerikaanse farmaceuten willen voor een bedrag van 26 miljard dollar (22 miljard euro) schikken in de Amerikaanse opiatencrisis. Hiermee hopen zij een einde te maken aan de meer dan drieduizend rechtszaken die door Amerikaanse staten en lagere overheden zijn aangespannen, meldden internationale persbureaus woensdagavond. De farmaceuten worden beschuldigd het overmatig gebruik van verslavende pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl te hebben gestimuleerd, waardoor sinds 1999 honderdduizenden mensen in de Verenigde Staten om het leven zouden zijn gekomen.

Een van de farmaceuten is Johnson & Johnson, de laatste tijd veel in het nieuws als producent van het Janssen-coronavaccin. Het bedrijf stelt 5 miljard dollar beschikbaar. De bedrijven McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen draaien gezamenlijk op voor de resterende 21 miljard dollar. Het geld zou onder meer gebruikt moeten worden voor verslavingsbehandelingen en steun voor families van verslaafden. De vier farmaceuten hielden volgens de claims te laks toezicht op het wegvloeien van grote hoeveelheden pijnstillers naar de zwarte markt, terwijl Johnson & Johnson wordt beschuldigd van het bagatelliseren van het verslavingsrisico in zijn marketingcampagnes.

Mochten de farmaceuten tot een akkoord komen met de overheden, dan gaat de schikking de boeken in als de op-een-na grootste in de geschiedenis van Amerika. Alleen een schikking met de tabaksindustrie in 1998 draaide om een groter bedrag. In dat jaar betaalden de vier grootste tabaksfabrikanten van de Verenigde Staten in totaal 246 miljard dollar om onder rechtszaken uit te komen over het veroorzaken van gezondheidsschade. Overigens moet het schikkingsvoorstel nagenoeg unaniem worden aangenomen door de staten en lokale overheden, kan het doorgang vinden.